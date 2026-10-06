EU: Concejo votará moción no confianza contra Brian DePeña

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LAWRENCE, Massachusetts.- El Concejo Municipal de Lawrence se prepara para celebrar este martes una sesión para votar una moción de no confianza contra el alcalde Brian DePeña, quien enfrenta cargos penales a nivel federal y estatal.

El voto no puede obligarlo a renunciar, pero de aprobarse enviaría el mensaje de que la ciudad no confía en él como funcionario electo y líder del municipio.

Según el presidente del Concejo, Jeovanny Rodríguez, la medida busca proteger la confianza pública y la estabilidad del gobierno municipal.

«Este voto de no confianza tiene un significado profundo sobre lo que son las administraciones de gobierno, donde el poder legislativo emite una opinión específica sobre una problemática que afecta a la ciudad. En este caso, el voto de no confianza en contra del liderazgo del alcalde establece una opinión pública de la ciudad en cuanto a nuestro alcalde», dijo Rodríguez.

CARGOS FEDERALES Y ESTATALES

DePeña ha sido acusado de 11 cargos federales: cuatro por fraude electrónico y siete relacionados con transacciones monetarias ilegales y lavado de dinero, en conexión con más de 1.5 millones de dólares en préstamos comerciales vinculados a la pandemia.

El presidente del Concejo explicó que «esto emitiría una opinión pública sobre el sentir del Concejo y, subsecuentemente, el alcalde tendría que reevaluar su posición dentro del gobierno municipal, ya que esto podría conllevar a otras deliberaciones negativas, dado que no existe una confianza determinada».

La confianza disminuyó para algunos concejales cuando la Oficina de la Fiscal General de Massachusetts anunció 15 cargos estatales adicionales contra DePeña: 14 relacionados con presuntas violaciones de la ley sobre interceptación de comunicaciones y un cargo por intimidación de testigos.

«La gente de Lawrence merece un funcionario electo en quien pueda confiar y, obviamente, estas son acusaciones muy graves. Es un asunto penal, pero la gente de Lawrence merece rendición de cuentas», aseguró la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.

Muy sonriente, DePeña aseguró vía WhatsApp que «la confianza más importante es la del pueblo de Dios y la del pueblo que le dan cada día»; sin embargo, se abstuvo de hablar en cámara sobre los cargos en su contra o sobre el voto del Concejo. También ha reiterado que no renunciará y que confía en salir bien librado, al señalar que se trata solo de acusaciones.

Por su parte, la exconcejal Wendy Luzón señaló que «este voto va a enviar un mensaje de básicamente que no se confía en el oficial electo en este caso, el alcalde Brian DePeña y dejarle saber a la comunidad que ellos están tomando este asunto en serio».

La sesión se llevará a cabo el martes a las 7:00 de la noche en el Concejo Municipal. Se espera la presencia del alcalde, aunque no está obligado a asistir.