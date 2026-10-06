La paz en el contexto global actual

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

Hoy resulta difícil plantear el escenario de la paz a nivel global bajo un marco de presiones considerables que desafían nuestra imaginación y preocupa profundamente a toda la humanidad.

Los cambios en la dinámica del poder global y las guerras persistentes en Oriente Medio, nuevas carreras armamentísticas, y perturbaciones impulsadas por la inteligencia artificial, el cambio climático y la fragmentación política son preocupaciones actuales a nivel global.

Los nuevos conflictos se multiplican en todo el mundo en la medida en que los actores estatales no muestran la voluntad política necesaria para la consolidación de la paz.

En medio de este escenario de incertidumbres global, quienes estudiamos y trabajamos por la paz tenemos la urgente responsabilidad y oportunidad de plantearnos preguntas difíciles y reconsiderar nuestras estrategias en las tareas de promover la paz mundial.

La consolidación de la paz a nivel global es una urgencia que desafía la imaginación de los actores sociales, políticos y económicos de todo el mundo en medio de la prevalencia de discursos guerreristas y de confrontaciones.

Debemos avanzar en la perspectiva de e ideas novedosas para adaptar la consolidación de la paz a los desafíos actuales y a la comprensión de las causas y condiciones de la paz en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente, se necesitan nuevos diseños estratégicos para afrontar los grandes desafíos de la consolidación de la paz en un mundo caracterizado por la falta de interés de los estados en hacer uso de la negociación política y la diplomacia de la paz para avanzar hacia la resolución pacífica de conflictos.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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