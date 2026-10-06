Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►¿Se repite la historia?: Otra vez parece repetirse la historia en el PLD, sostiene el analista. Francisco Javier García viene trabajando desde hace años. Tras obtener el partido apenas el 10.39% de los votos en 2024, su dirigencia y militancia quedaron sumidas en la desesperanza y la frustración. Recorrió la RD, fortaleció las estructuras y devolvió la confianza a los peledeístas. A un mes de la consulta interna, denunció la exclusión de 523 mil personas del padrón, una medida que, según advirtió, podría afectar la transparencia del proceso previsto para el próximo 18 de octubre. Sostuvo que la propuesta de depurar el padrón habría sido impulsada por sectores vinculados al proyecto de Gonzalo Castillo y afirmó que representantes de ese equipo saben quiénes integran el grupo que sería excluido. “Esta es la puerta para un fraude electoral”, sostuvo. Para los “peledeces”, políticos, profesionales, empresarios, comunitarios y ciudadanos comunes, Javier García llevaba una amplia ventaja que lo encaminaba al triunfo en la consulta. Pero, ¡rián!, la Conap-2026 la suspendió “sin avisarle a nadie”. Un “golpe bolsón”, según el analista, porque se descubrió la artimaña y por eso la suspendieron. Javier García afirmó haberse enterado por los medios y las redes. Rechazó la suspensión y aseguró que “se jugó con el trabajo y sacrificio de miles de hombres y mujeres del PLD”. Un ciudadano vociferó: “Javier García no es narigoneable. Gonzalo Castillo, en política, es un robot”. Y están esperando su apoyo en otra parcela, porque, si no, que entre el mar, diiicen. ¡Ay!

►En NY apoyan a FJG: La gran mayoría de los dirigentes y militantes de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, la más grande de esa organización en el exterior, ratificó su apoyo incondicional al aspirante presidencial Francisco Javier García, por considerar que representa la única garantía de llevar el partido al poder en 2028.

Ver = https://actualidadneoyorkina. com/?p=11430

Nos envian: Conozca a FJG = https:// franciscojavierpresidente.com/ about/

Discurso de FJG después de suspenderse la consulta = https://www.youtube.com/watch? v=Rm7ltkMnHTs

►Política RD cada vez más complicada: Este fin de semana se escucharon por doquier, entre dominicanos del Alto Manhattan, expresiones como: «Se armó el lío en el PLD»; «Quieren joder a Javier García»; «Gonzalo Castillo es la mona de traquear de Danilo»; «La lucha de intereses personales está predominando en ese partido»; «Quieren poner a la militancia a atajar para que otro enlace», diiicen. Asimismo, recogemos los «enjundiosos análisis» de un «docto» de la comunidad dominicana en El Bronx y Washington Heights, zonas donde reside el 75 % de los quisqueyanos en NYC. El opinólogo es escuchado por muchos, entre ellos periodistas, profesionales, empresarios, comerciantes, dirigentes comunitarios y ciudadanos comunes. En esta ocasión, su charla informal versó sobre la posible división del PLD, al recordar lo planteado hace dos semanas por la diputada perremeísta por la capital, Liz Mieses: ¿Carolina Mejía y Gonzalo Castillo en una misma boleta electoral? La fórmula estaría encabezada por Carolina como candidata presidencial, con Gonzalo, del PLD, como candidato vicepresidencial.

Ver = https://elnacional.com.do/ politica/carolina-mejia- gonzalo-castillo-boleta- electoral-propuesta-diputada- prm_581086.html ¡Ay, ay, ay!

► ¿División en el PLD?: El opinólogo y todólogo plantea que en el PLD habrá división. “Un culpable”, diiice. Porque en 2019 Reinaldo Pared Pérez creyó que había llegado su momento y aspiró a ser candidato presidencial. No era una aspiración improvisada: había dedicado décadas al PLD, había alcanzado la Secretaría General, había presidido el Senado, movilizaba a las masas peledeístas y recibido públicamente el respaldo de 23 senadores. Parecía convencido de que finalmente había llegado su oportunidad. Pero, pocas semanas después, el panorama cambió: según el sabiólogo, le hicieron una mala jugada al lanzar como aspirante presidencial a Gonzalo Castillo, una figura entonces poco conocida políticamente. El partido de gobierno, el PLD, usó los recursos del Estado y movilizó a ministros, gobernadores, síndicos y regidores, entre otros funcionarios, para apoyarlo y promoverlo, diiice. Luego, Reinaldo se retiro y denunció favoritismo hacia Gonzalo. ¡Uff! Posteriormente, Leonel Fernández y Gonzalo se disputaron la candidatura presidencial. El Penco le ganó al expresidente. ¡Huumm! Leonel acusó a Danilo Medina de utilizar un algoritmo para favorecer a su pupilo. La clase política del país quedó sorprendida. Leonel decidió abandonar el PLD y fundó la Fuerza del Pueblo (FP), que, según el opinólogo, actualmente figura entre los partidos favoritos de cara a las elecciones de 2028. ¡Bueeeno! Un ciudadano vociferó: «¡Con Javier García no les saldrá a los negociadores!». ¡Ay!

►No negociar; es un partido con vocación y opción de poder: Militantes del PLD en Brooklyn nos escriben. Ni quito ni pongo. “Condenamos la situación que se ha dado en nuestro partido porque, a todas luces, se ve que la intención es escoger a Gonzalo Castillo como candidato presidencial por cualquier método”. ¡Huumm! Craso error, diiicen. Consideran que la consulta interna fue suspendida porque favorecería a Javier García. Sostienen que Gonzalo Castillo es utilizado para obstaculizar e impedir que el partido avance de manera institucional, pues todo se centra en lo personal. “No queremos identificarnos para evitar juicios disciplinarios, pero pensamos que el PLD no es para negociar; es un partido con vocación y opción de poder”. ¡Bueeeno!

►Raquel Peña-Carlos Gómez: La vicepresidenta Raquel Peña confirma que aspira a la candidatura presidencial del PRM para 2028 y ha ratificado su voluntad de impulsar su proyecto político. Ha señalado que sus intenciones buscan consolidar una “fórmula ganadora y mantener la unidad interna de la entidad para garantizar la continuidad de la obra del presidente Abinader”.

Un grupo de altos y reconocidos dirigentes del PRM en la RD, quienes pidieron mantener sus identidades en reserva, informó a Entérate NY: «Vamos a trabajar junto a valiosos compañeros en el país para que el senador y empresario Carlos Gómez, quien ha demostrado ser una persona no conflictiva y efectiva en su gestión, sea el compañero de fórmula de Peña. Su desempeño en Espaillat habla por sí solo: ha demostrado capacidad, transparencia y disposición para atender las demandas del pueblo. Es un fiel defensor de la ejecutoria del mandatario, con quien mantiene una excelente relación». Por todo esto que sea el compañero de Raquel para 2028”, diiicen. El respetado Mauricio de Vengoechea, entonces consultor y asesor político del presidente Abinader, llegó a proclamar que «los únicos presidenciables fuertes en el PRM para el 2028» son Raquel Peña, vicepresidenta de la República; David Collado, ministro de Turismo; y Carolina Mejía, alcaldesa del DN. ¡Ay, ay, ay!

►Hace más de un año: Esta columna publicó, el 10 de febrero de 2025, un comentario del aguerrido comunicador dominicano Delis Herasme, residente en la RD, quien escribió en su cuenta de X: «Lo que viene es grande, hermano: el senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, “explorando y evaluando”. “No hay después”. Copia: @JosePaliza, @RaquelPenaVice, y otros. Anótalo. Presidente…Punto. Según la publicación, se trata de una primicia y la información debe difundirse. Ver: https://x.com/DelisHerasme/ status/1886759926057320821?t= RiJLpJQ3D1Rmb5Xvgcf5FA&s=19 Diiicen que el legislador, aparte de tener todos los $$$ del mundo, se ha preparado durante estos seis años en múltiples áreas de la gobernanza, con el apoyo de profesionales de primera, tanto del país como del extranjero. No se le nota ni el dinero que tiene ni la preparación adquirida, por sencillo y discreto. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Sería el primer hijo de la comunidad dominicana en el exterior con una silla de alfiler en el Palacio Nacional». «Buena suerte», contestó otro.

►Los amigos: Lula y Radhames Pérez: Hasta Entérate NY ha llegado una constancia escrita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviada de su puño y letra al dirigente político de izquierda y activista comunitario dominicano en NY, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhames Pérez). Una estrella roja con la sigla “PT” = Partido de los Trabajadores. La misma, firmada el 28 de noviembre de 2019, expresa: “Para Radhamés y Sandra (su esposa), con cariño de Lula”. Y finaliza con la proclama: “Sin miedo a ser felices”, seguida de su firma. Nota: Desconocíamos de esa relación del “camarada” Radhamés. “Cada quien con lo suyo”, vociferó un dominicano en el Alto Manhattan. ¡Bueeeno!

► Por qué Abinader manda a defender su obra de gobierno: Se ha discutido en distintos lugares del Alto Manhattan por qué el presidente Luis Abinader, durante su reciente visita a Nueva Jersey, exhortó a los simpatizantes y dirigentes perremeístas a defender los logros de su gestión. Los opinólogos y todólogos de El Bronx coinciden en señalar que muchos “perremeístas en el exterior” solo están pendientes de sus asuntos personales y de conseguir puestos para familiares, por los que pelean como gladiadores en un coliseo. Según estos críticos, varios directivos de seccionales, especialmente en Nueva York y Nueva Jersey, ocupan altos cargos en el gobierno y perciben mile$ mensual en dólares. Ni siquiera eso los mueve a atender el llamado del mandatario a difundir sus obras, salvo contadas excepciones como Roberto Rojas (quien no está nombrado) y el diputado Cirilo Moronta. Que se preparen, diiicen, porque el mandatario advirtió que viene a poner orden: “Cambiaré la forma de hacer política en las seccionales para que la tecnología juegue un papel primordial en la comunicación y en las campañas”, precisó el presidente de la República y del PRM. Se dice que la información que difunden estos dirigentes no sale de los condados: no llega al Palacio Nacional ni al partido en la RD. Sus declaraciones son misiles de corto alcance. “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata, es por descuidado”. Es decir, quien recibe una advertencia previa sobre un peligro tiene la oportunidad de prepararse y evitar consecuencias negativas.

►Un valor dominicano en NY: La periodista dominicana Jenny Gomez, reconocida por la clase periodista de la RD-NY y una gran mayoría de la comunidad dominicana en NYC (profesionales, empresarios, comunitarios, y ciudadanos comunes) tiene decadas residiendo en esta urbe. Egresada de la UASD, gremialista y filántropa. Fundadora de la Asociacion Sociocultural Dominicanos en Italia, donde residió por años y tiene una familia. En EE. UU. es brokers de finanzas, interprete en el Board de Election, notaria y ejecutiva de comunicación, con oficina en el y teléfono xxxxx La definen su ética profesional y sentido de solidaridad. Actualmente es la directora de “Somos De Quisqueya” plataforma Multimedia con enfoque a la promocion de la cultura dominicana y su agenda dentro y fuera de RD. Si usted la ve caminar por ahí, como acostumbra, dígale: “Jenny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario en NY: Community League of the Heights (212-795-4779) ofrece educación para adultos, capacitación laboral, vivienda asequible, programas juveniles y apoyo para pequeños negocios. También administra servicios de salud y bienestar. Además, una despensa comunitaria, ubicada en el 508 de la calle 159. La oficina principal está en el 511 de la calle 157. Ambas en el Alto Manhattan. Más información = https://www.cloth159.org/