PUERTO PLATA.– Miembros de la Dirección General de Migración (DGM) fueron atacados a tiros y pedradas por un grupo de haitianos durante un operativo de interdicción migratoria realizado en el sector La Grúa, municipio de Imbert, en esta provincia.

La institución informó que el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del viernes 20 de noviembre, cuando los agentes desarrollaban labores de interdicción en la zona, acompañados por miembros del Ejército de República Dominicana, la Armada y la Fuerza Aérea.

Durante el operativo, dijo, fueron detenidos 15 haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular, informó.

VEHÍCULO OFICIAL RESULTÓ AVERIADO

Como consecuencia de la agresión, una camioneta Toyota Hilux, color blanco, ficha F-160, asignada a Migración, sufrió daños en el parabrisas, el espejo retrovisor lateral derecho y la carrocería. La DGM precisó que ninguno de sus miembros resultó herido.

Asimismo, dijo que durante la requisa en el lugar, las autoridades ocuparon un arma de fabricación casera, tipo chilena, elaborada con un tubo metálico y una empuñadura cubierta con cinta adhesiva negra, además de un machete.

SUSTRAEN DOS MOTOCICLETAS

También informó que, en medio del incidente, los agresores habrían sustraído dos motocicletas pertenecientes al personal que participaba en el operativo, por lo que se realizan las gestiones correspondientes para recuperarlas.

La DGM indicó que el caso permanece bajo investigación con el propósito de identificar a los responsables de la agresión, establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y proceder conforme a las disposiciones legales.

La entidad reiteró que estos operativos se desarrollan en coordinación con los organismos de seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes en el territorio nacional.

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