SANTO DOMINGO.– El club Rafael Barias se proclamó campeón del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), tras derrotar 83-76 al Mauricio Báez en el sexto partido de la serie final, para conquistar su quinta corona en la historia de la competición.

El conjunto de Villa Consuelo, dirigido por José -Pancho- Fortuna, dominó la serie 4-2 y levantó la Copa BanReservas, en el certamen celebrado en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El refuerzo estadounidense JD Miller encabezó la ofensiva de los campeones con 26 puntos y 12 rebotes, actuación que le valió la distinción de Jugador Más Valioso (JMV) de la serie final.

MILLER LIDERÓ LA OFENSIVA CAMPEONA

Miller recibió el respaldo de Eusebio Suero, quien aportó 18 puntos, seis rebotes y seis asistencias; Yuri Covington anotó 11 y Bryan Ramírez terminó con 10. Dimas Carrasco agregó ocho tantos y capturó 11 rebotes.

Por el Mauricio Báez sobresalieron Gerardo Suero con 25 puntos, Brandone Francis con 19 y Richard Bautista, quien registró un triple-doble de 14 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.

CINCO CORONAS EN SU HISTORIA

Con esta victoria, el Rafael Barias suma cinco campeonatos desde su ingreso al baloncesto superior distrital en 2009.

Sus anteriores títulos fueron conquistados en 2009, 2013, 2017 y 2019. En esta última conquista volvió a superar al Mauricio Báez, al que también derrotó en las finales de 2017 y 2019.

Cuatro de las cinco coronaciones han estado dirigidas por técnicos vinculados al club y al sector de Villa Consuelo: Amaurys Durán, en 2009 y 2013; Joel Ramírez, en 2019; y José -Pancho- Fortuna, en 2026.

ABDINA RECONOCE A KELVIN CRUZ

Antes del inicio del tercer período del encuentro, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) reconoció al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por su labor al frente de esa institución durante los últimos dos años.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de Abadina, Edwin Castillo (Tatico), acompañado de dirigentes deportivos y autoridades nacionales y municipales.

Asimismo, Cruz y Johndelle De los Santos, vicepresidente del Consorcio de Bancas Juancito Sports, realizaron el saque de honor.

Al concluir la jornada, el comisionado del torneo, Nelson Ramírez, anunció que la edición número 51 del TBS Distrito será inaugurada el 21 de septiembre de 2027.

La edición de este año celebró las bodas de oro del baloncesto superior distrital, estuvo dedicada a la empresa Seaboard Energía Limpia y tuvo en disputa la Copa BanReservas.

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