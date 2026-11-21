NUEVA YORK.- Con el lema Cultura, Comunidad y Futuro, la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior celebró la Noche de Cultura Dominicana, una oportunidad para mirar el camino recorrido y proyectar el futuro que se quiere construir para la cultura dominicana en el exterior.

El director Rey Andújar dio la bienvenida al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, autoridades, artistas, escritores, gestores culturales, líderes comunitarios y amigos de la comunidad presentes en el evento.

Recordó que la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior fue creada con la misión de promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de los dominicanos en el exterior.

«Gracias al apoyo permanente del despacho del ministro, Roberto Ángel Salcedo, hoy contamos con un sistema de becas y programas formativos en piano, canto, actuación, danza folclórica, filosofía, locución, literatura, pintura y acuarela. Decenas de niños, jóvenes y adultos participan cada semana en estos espacios», afirmó.

Indicó que «desde su gestión frente a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), el ministro Salcedo ha mostrado disposición para apoyar iniciativas orientadas a fortalecer la vida cultural de las comunidades en el exterior. Muchos de los trabajos físicos que se ven en la sede, se empezaron desde esa posición».

“Por eso hoy nuestro agradecimiento es triple: por haber tenido una visión de futuro para nuestro proyecto, por haberla compartido con nosotros y por haberla respaldado desde el Ministerio de Cultura”, agregó.

Dijo que «a través de festivales, exposiciones, actividades literarias, conciertos, proyecciones y presentaciones artísticas, se ha procurado tender un puente permanente entre la diáspora y la vida cultural dominicana en la contemporaneidad».

«Durante esta gestión, hemos abierto las puertas a organizaciones comunitarias, colectivos artísticos, instituciones educativas y ciudadanos comprometidos con la cultura dominicana. Esta es su casa”, expresó.

RECONOCIMIENTOS

En la actividad fueron reconocidos los gestores Bienvenido Lara Flores, Inés María Tejada, Elvys Ruiz y Angela “Angy” Abreu, por sus aportes a la promoción y preservación de la cultura dominicana en Estados Unidos.

Lara Flores expresó su inmensa gratitud al Ministerio de Cultura y a Roberto Ángel Salcedo. También destacó la labor extraordinaria del director Rey Andújar.

Dijo que el reconocimiento lo recibía él, pero que pertenece a la comunidad que lo ha apoyado durante sus 40 años de trayectoria en Nueva York. Lo dedicó también al Lunes Cultural y Literario y a su esposa Melba Lara.

De su lado, Tejada dijo que no pudo dormir la noche anterior de la emoción y agradeció al ministro y a Rey Andújar por «hacer grande este proyecto para la comunidad».

“Señor ministro, esta es la casa de los dominicanos. Aquí venimos a ir al baño, a tomar café, pero también a hablar de filosofía, de pintura, de arte. Esta es verdaderamente nuestra casa”, expresó, destacando la calidad humana de la institución y el liderazgo de Andújar.

MINISTRO DE CULTURA

El ministro Salcedo afirmó que la comunidad dominicana en el exterior está escribiendo nuevos capítulos dentro de la identidad, las tradiciones y los valores del país.

“Estamos presenciando parte de una nueva historia. Estamos escribiendo nuevos capítulos dentro del marco de la identidad, de la cultura y de los valores característicos de la República Dominicana”, dijo.

Explicó que desde el Ministerio de Cultura se trabaja sobre cinco pilares esenciales. El primero es la protección del patrimonio material e inmaterial. “Desde la etapa colonial hasta la historia construida a partir de 1844, con Juan Pablo Duarte a la cabeza, con el anhelo de una patria libre, soberana e independiente”, afirmó. Recordó que en 2016 el merengue fue declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO, en 2019 ocurrió lo propio con la bachata y en 2024, de manera integral con otros pueblos hermanos, con el casabe, por lo que también los valores gastronómicos dominicanos se comparten con el mundo.

«El segundo pilar es la revitalización de la identidad cultural. Reforzar eso que nos caracteriza, lo distintivo, lo verificable en los dominicanos, y conectar esos valores y esa esencia con las nuevas generaciones”, expresó.

Agregó que «el tercero pilar es la estimulación de las industrias culturales y creativas. En el ecosistema digital todos tenemos una relación diaria con la cultura, cuando descargamos música, vemos una serie, un documental o una película, aunque muchas veces no tenemos conciencia de ello».

«El cuarto pilar es la formación artística. A través de la Dirección General de Bellas Artes se han abierto nuevas escuelas de Bellas Artes este año y hay más en programación, para dotar cada rincón del país de formación en música, artes visuales, artes escénicas y danza», abundó.

Salcedo anunció que en Cultura se trabaja para dotar formalmente a la República Dominicana para 2027 de su tan anhelado Instituto Superior de Artes, para formar licenciados en música, artes visuales, danza y artes escénicas. En ese esfuerzo, mencionó el acuerdo existente con Berklee College of Music, orientado a la música popular, y la consolidación este año de un nuevo acuerdo con el Cleveland Institute of Music, uno de los conservatorios privados más importantes y prestigiosos de Estados Unidos.

«El quinto pilar es la descentralización cultural. Que la cultura no se quede solo en Santo Domingo y Santiago, sino que llegue a las 31 provincias y el Distrito Nacional, y que los más de tres millones de dominicanos que viven fuera del territorio nacional puedan conectarse con la esencia dominicana», declaró.

Destacó que «este quinto pilar incluye la proyección de la cultura dominicana en el plano internacional».

Dijo que ha tenido la oportunidad de venir varias veces este año a Nueva York y que la idea es que el próximo año se pueda replicar este esfuerzo con una gran fiesta de la Independencia dominicana, con un gran evento artístico y cultural que pueda estremecer a Nueva York, Estados Unidos y todo el mundo. También anunció que en junio de 2027 regresará con el Festival del Libro y la Cultura, un evento ya institucionalizado.

“Para el Ministerio de Cultura, el trabajo que desarrollan ustedes es de vital importancia. En la persona del ministro de Cultura siempre tendrán a un amigo, a un aliado para seguir trabajando y diversificando la labor artístico cultural de la República Dominicana”, afirmó, al reconocer la labor de Rey Andújar y todo su equipo.

Antes de concluir, dejó tres palabras que, dijo, hacen estremecer el corazón de la República: Dios, Patria y Libertad.

“¡Que viva la República Dominicana!”, exclamó.

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