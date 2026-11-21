El medio puertorriqueño Primera Hora informó de una magnitud de 5.0

La Altagracia, República Dominicana.-Un movimiento sísmico de magnitud 4.8 sacudió la mañana de este sábado 21 de noviembre distintas zonas del este de la República Dominicana, sin que se hayan reportado daños ni víctimas humanas.

Ocurrió a las 11:00 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente a siete kilómetros al oeste de Higüey, con una profundidad estimada de 106.2 kilómetros.

DIFERENCIAS EN LOS REPORTES DE MAGNITUD

Los primeros reportes presentan diferencias en cuanto a la intensidad del movimiento. Mientras una plataforma de seguimiento sísmico registró una magnitud de 4.8, el medio puertorriqueño Primera Hora reportó una de 5.0, citando datos de la Red Sísmica de Puerto Rico.

SIN INFORMACIÓN CONFIRMADA SOBRE DAÑOS

Los reportes indican que inicialmente no había información sobre daños materiales o personas afectadas por el temblor. Asimismo, que no existía aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Se ha recomendado a la población mantenerse atenta a las informaciones del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de los organismos oficiales de protección civil.

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