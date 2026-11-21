Ciudad de México, 21 nov.- Efectivos mexicanos detuvieron a Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro», líder del cártel de Guasave y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos, informó hoy el Gabinete de Seguridad.

Acorde con lo difundido por el ente en la red social X, participaron en la operación -realizada en Guasave, Sinaloa-, las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, en coordinación con personal militar comisionado en la secretaría de seguridad del estado norteño.

Junto al individuo, identificado como jefe de la organización delictiva «Beltrán Leyva» y aliado de la facción «Los Mayos», también fueron capturados Germán «N», alias «Serafín», segundo al mando del grupo, y José «N», operador financiero.

Según la fuente, la acción fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos.

CUENTA CON ORDEN DE EXTRADICION

El «Chapo Isidro» cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por ilícitos relacionados con el tráfico de drogas.

Luego de las detenciones, miembros de la organización delincuencial realizaron bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que se activó una operación en coordinación con las autoridades estatales para liberar las vialidades y proteger a la población.

El prestigioso diario La Jornada detalló que el operativo para su arresto incluyó el despliegue de fuerzas federales por tierra y aire, debido a la respuesta de los integrantes del cártel, que intentaron frustrar la aprehensión y luego trataron de evitar el traslado del capo.

Balaceras, persecuciones, quema de vehículos, bloqueos carreteros con camiones de carga incendiados y pánico entre la población fue el escenario que se vivió anoche en Guasave, mientras fuerzas federales repelieron a sujetos armados durante el operativo en la zona, describió el medio.

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