WASHINGTON.– El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron víctimas de ataques cibernéticos, según informaciones divulgadas este viernes por medios estadounidenses, en medio de una creciente preocupación por las vulnerabilidades tecnológicas que afectan a instituciones estratégicas del país.

Los incidentes fueron reportados inicialmente por NBC News y CNN, respectivamente. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si ambos ataques están relacionados ni han identificado a los responsables.

Las intrusiones se producen en un contexto de múltiples interrupciones tecnológicas registradas durante las últimas semanas, que han afectado servicios de transporte, comunicaciones y comercio electrónico, además de una red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

ATAQUE AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

De acuerdo con NBC News, el USDA notificó a sus empleados que un sistema utilizado para gestionar pagos a agricultores había sido objeto de un ciberataque.

La información, atribuida a dos exfuncionarios, advierte que los piratas informáticos podrían aprovechar esa plataforma como una puerta de entrada para acceder a datos más sensibles del organismo.

Uno de los antiguos funcionarios expresó preocupación por el posible acceso a investigaciones e informaciones relacionadas con asuntos biológicos, que eventualmente podrían ser utilizadas por adversarios extranjeros en perjuicio de los intereses estadounidenses.

SEGUNDA INTRUSIÓN CONTRA EL FBI

Por otra parte, CNN informó que el FBI investigaba una nueva intrusión en sus sistemas, la segunda reportada desde septiembre.

El ataque habría afectado al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una plataforma que almacena y conecta información criminal utilizada por organismos policiales federales, estatales y locales.

Esta base de datos permite a los agentes consultar antecedentes, identificar fugitivos y acceder a informaciones fundamentales para las operaciones de seguridad pública.

La vulneración genera preocupación por los posibles riesgos que representaría el acceso no autorizado a información confidencial utilizada diariamente por las fuerzas del orden.

CRECEN LAS PREOCUPACIONES EN WASHINGTON

Los nuevos incidentes se producen después de que la Casa Blanca despidiera esta semana a su principal responsable de ciberseguridad, Sean Cairncross, en medio de cuestionamientos por las recientes fallas tecnológicas que han afectado a organismos y servicios estadounidenses.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump instó a la población a mantener la calma y las autoridades han señalado que los incidentes tecnológicos reportados anteriormente no necesariamente estaban vinculados con actividades delictivas.

La sucesión de ataques e interrupciones ha intensificado el debate sobre la seguridad de las infraestructuras digitales y la capacidad de respuesta del Gobierno estadounidense ante posibles amenazas cibernéticas.

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