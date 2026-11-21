SANTO DOMINGO.- La República Dominicana tendrá este sábado un ambiente mayormente soleado y con escasas precipitaciones durante las horas de la mañana, debido a la incidencia de una circulación anticiclónica sobre el territorio nacional, informó el organismo meteorológico.

Sin embargo, en horas de la tarde, la incidencia de una vaguada en los niveles bajos y altos de la troposfera favorecerá la formación de chubascos aislados y posibles tronadas en localidades de las regiones oriental, noreste y la cordillera Central.

PROVINCIAS CON POSIBLES LLUVIAS

Las precipitaciones podrían afectar principalmente a San Pedro de Macorís, Samaná, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega.

En cuanto a las temperaturas, se pronostica un ambiente ligeramente caluroso durante el día, debido a la incidencia de vientos cálidos y húmedos del este/sureste.

RECOMIENDAN PREVENIR EFECTOS DEL CALOR

Ante estas condiciones, se recomienda a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la noche, las temperaturas experimentarán un descenso gradual, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

SISTEMA CICLÓNICO NO REPRESENTA PELIGRO

Respecto a la actividad ciclónica, se informó que un sistema complejo de baja presión, localizado en aguas del Atlántico frente a la costa sureste de Estados Unidos, genera aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

El fenómeno presenta un 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto para las próximas 48 horas como para los siguientes siete días. No obstante, por su ubicación y posible trayectoria, no representa peligro para la República Dominicana.

PRONÓSTICO PARA EL GRAN SANTO DOMINGO

En el Distrito Nacional se esperan nubes aisladas a medio nublado durante la tarde. Santo Domingo Norte podría registrar incrementos nubosos y chubascos aislados, mientras que Santo Domingo Oeste y Este permanecerán mayormente soleados.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C.

an/am