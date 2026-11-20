SANTO DOMINGO – El presidente Luis Abinader ratificó este jueves a los seis miembros de la Junta Monetaria por un nuevo período de dos años y a Ernesto A. Bournigal Read como superintendente del Mercado de Valores por otros cuatro años.

En documento de prensa, la Presidencia de la República informó que las mismas forman parte de las decisiones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad institucional de los organismos del sistema financiero dominicano.

CONTINUIDAD EN LA JUNTA MONETARIA

El jefe de Estado confirmó en sus funciones a José Manuel Evangelista Mallén Santos, Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejera Curbelo, Julio César Llibre Salcedo, Sergia Elena Mejía de Peña y José Ricardo Rojas León.

La ratificación se produce tras vencer el período de dos años para el cual habían sido confirmados mediante el Decreto núm. 648-24, del 13 de noviembre de 2024.

La disposición se sustenta en el artículo 226 de la Constitución dominicana y el artículo 10 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, que establece la composición de la Junta Monetaria, integrada por tres miembros exoficio y seis designados por tiempo determinado.

BOURNIGAL READ SEGUIRÁ AL FRENTE DEL MERCADO DE VALORES

En otra disposición, el Mandatario ratificó a Ernesto A. Bournigal Read como superintendente del Mercado de Valores por un segundo período de cuatro años.

Bournigal Read ocupa esa posición desde noviembre de 2022, cuando fue designado por el Poder Ejecutivo. Su confirmación responde al vencimiento del período establecido por la Ley núm. 249-17, del 19 de diciembre de 2017.

El artículo 17 de esa legislación establece que el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la Superintendencia del Mercado de Valores y que su designación corresponde al presidente de la República por cuatro años.

Con estas ratificaciones, el Gobierno procura mantener la estabilidad y continuidad en la dirección de dos organismos fundamentales para la regulación monetaria, financiera y del mercado de valores del país.

an/am