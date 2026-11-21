Los comandantes temen que los demócratas del Congreso recorten los fondos de defensa e impongan una mayor supervisión sobre las operaciones en el extranjero.

WASHINGTON.-Los altos mandos militares de Estados Unidos han advertido a la Administración del presidente Donald Trump sobre los elevados costos financieros y el deterioro de la capacidad operativa de sus tropas ante la prolongación del estancamiento bélico con Irán, mientras Israel presiona a Washington para que reanude los ataques contra territorio iraní.

Según informó el diario Financial Times (FT), el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) alertó que mantener el despliegue de fuerzas y los refuerzos militares en Oriente Medio más allá de finales de diciembre podría comprometer el presupuesto y reducir la capacidad de respuesta ante otras amenazas internacionales.

DESGASTE FINANCIERO Y OPERATIVO

Fuentes familiarizadas con el asunto señalaron que la cúpula militar considera que los recursos están sometidos a una presión creciente, tanto por el dinero destinado a sostener las operaciones como por el desgaste de las unidades desplegadas.

La preocupación también abarca la disponibilidad de personal, equipos y capacidades militares para responder a eventuales crisis en otras regiones del mundo.

PRESIÓN POLÍTICA EN WASHINGTON

El Pentágono también contempla un escenario político complicado a partir del próximo año, debido a la nueva composición del Congreso estadounidense, donde los demócratas tendrían una mayor capacidad de influencia.

Los mandos militares temen que se impulsen recortes en los fondos de defensa y mayores controles sobre las operaciones militares estadounidenses en el extranjero, particularmente si continúa la confrontación con Teherán.

De acuerdo con el periódico, algunos funcionarios también están presionando al mandatario para que ponga fin a las hostilidades.

TRUMP POSPONE DECISIÓN

En medio de estas advertencias y de las presiones del Gobierno israelí, Trump aseguró el 19 de noviembre que no tiene prisa por decidir los próximos pasos respecto al conflicto con Irán.

«No tengo prisa en tomar una decisión. Ya veremos qué pasa a principios de año», manifestó el presidente, dejando abierta la posibilidad de aplazar hasta 2027 cualquier determinación sobre una nueva ofensiva militar.

an/am