WASHINGTON.- La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos unos 48,300 millones de dólares desde que junto con Israel lanzó el ataque que desencadenó el conflicto a finales de febrero, dijo un alto funcionario del Pentágono.

La cifra representa un aumento de aproximadamente 26% con respecto a otra proporcionada anteriormente por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que situaba el costo de la guerra en 38,000 millones de dólares al 1 de agosto.

“Hasta el 13 de noviembre, eran 48,300 millones de dólares”, declaró Arthur Miller, subcontralor adjunto del Pentágono, a congresistas. “Esa cifra incluye municiones, costos de sustitución de equipos y costos operativos”, señaló.

EL CONFLICTO AMENAZA COMERCIO MUNDIAL

Este monto no incluye los daños a las bases estadounidenses en Medio Oriente, algunas de las cuales han sido duramente golpeadas por ataques iraníes con drones y misiles, y tampoco considera el perjuicio para la economía mundial.

La guerra ha provocado un amplio impacto económico, en tanto Irán trata de bloquear el transporte comercial a través del crucial estrecho de Ormuz y sus aliados hutíes en Yemen atacan la infraestructura petrolera y el transporte marítimo de Arabia Saudita.

jt-am