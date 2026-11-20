WASHINGTON.- La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos unos 48,300 millones de dólares desde que junto con Israel lanzó el ataque que desencadenó el conflicto a finales de febrero, dijo un alto funcionario del Pentágono.
La cifra representa un aumento de aproximadamente 26% con respecto a otra proporcionada anteriormente por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que situaba el costo de la guerra en 38,000 millones de dólares al 1 de agosto.
“Hasta el 13 de noviembre, eran 48,300 millones de dólares”, declaró Arthur Miller, subcontralor adjunto del Pentágono, a congresistas. “Esa cifra incluye municiones, costos de sustitución de equipos y costos operativos”, señaló.
EL CONFLICTO AMENAZA COMERCIO MUNDIAL
Este monto no incluye los daños a las bases estadounidenses en Medio Oriente, algunas de las cuales han sido duramente golpeadas por ataques iraníes con drones y misiles, y tampoco considera el perjuicio para la economía mundial.
La guerra ha provocado un amplio impacto económico, en tanto Irán trata de bloquear el transporte comercial a través del crucial estrecho de Ormuz y sus aliados hutíes en Yemen atacan la infraestructura petrolera y el transporte marítimo de Arabia Saudita.
jt-am
La guerra de trump, Los aranceles de trump, politicas internas de trump, los insultos de trump.
El trompismo fue repudidado masivamente por el votante americano…para alivio del resto del mundo.
Un verdadero estadista de lo cual Trump dista muchisimo, se hybiera dirigido a su pueblo alabando el clima pacifico y civico que se vivio durante las votaciones, aceptaria los resultados adversos prometiendo corrgegir el rumbo, que ha escuhado el clamor de su pueblo expresado en las urnas con un 70%% de rechazo a sus politicas..pero trump es incapaz de so
Se pinta como el salvador contra el comunismo..sin embargo se jacta de sus buenas relaciones con el maximo lider del comnismo mundial y se le ve muy alegre compartiendo con esos dictadores..
Por mucho menos que lo que Gastón buden en ukrania regalando los dólares para que los quemara zelenki
La estulticia tiene hijos preferidos…