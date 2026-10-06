República Dominicana vence a Nicaragua en Liga de Naciones

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MANAGUA, NICARAGUA.- La selección de fútbol de República Dominicana volvió a protagonizar una remontada ante Nicaragua al imponerse 2-1, en un partido de la Liga de Naciones de Concacaf que tuvo su desenlace en apenas 13 minutos.

Nicaragua tomó la ventaja al minuto 53, cuando Jaime Moreno venció la portería dominicana para poner el marcador 1-0 y provocar la celebración de los aficionados presentes en el Estadio Nacional de Managua.

La respuesta de la Sedofútbol, sin embargo, llegó rápidamente.

MÖRSCHEL DEVUELVE LA IGUALDAD

Cinco minutos después del gol nicaragüense, Heinz Mörschel apareció para igualar el encuentro 1-1 y devolver a República Dominicana al partido.

El mediocampista asumió protagonismo en un momento en el que el conjunto quisqueyano necesitaba reaccionar y logró equilibrar nuevamente las acciones.

La remontada dominicana se completó en el minuto 66, cuando Lucas Bretón marcó el segundo gol y puso a la Sedofútbol en ventaja 2-1.

Bretón había ingresado al inicio del segundo tiempo en sustitución de Juan Familia-Castillo y terminó siendo determinante para el triunfo dominicano.

Con la ventaja en el marcador, República Dominicana logró controlar los minutos finales y preservar el resultado para sumar una nueva victoria sobre Nicaragua.

El triunfo adquiere especial relevancia porque representa la segunda victoria consecutiva de la Sedofútbol frente al conjunto centroamericano en esta edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

En el primer enfrentamiento entre ambos equipos, República Dominicana se impuso 3-2, por lo que ahora amplió a dos su cantidad de triunfos ante Nicaragua en el torneo.

La selección dominicana vuelve así a celebrar en la competición y fortalece su actuación en una campaña en la que ha demostrado capacidad de reacción ante escenarios adversos.

of-am