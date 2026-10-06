RD conquista medalla de plata en el Mundial de Béisbol U15

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MÉRIDA, MÉXICO.- República Dominicana hizo historia este domingo al conquistar la medalla de plata en la Copa Mundial de Béisbol U15, luego de alcanzar por primera vez la final del torneo y asegurar su primer subcampeonato en la categoría.

Estados Unidos se quedó con la medalla de oro, mientras Japón obtuvo el bronce al derrotar 8-6 a México en el partido por el tercer lugar. México terminó en la cuarta posición.

El resultado representa la mejor actuación histórica de República Dominicana en esta competición. En sus participaciones anteriores, el conjunto quisqueyano había terminado sexto en Panamá 2018 y séptimo en Colombia 2024.

En México 2026, la selección dominicana logró avanzar hasta la disputa por el título y consiguió colocar al país por primera vez en el podio mundial de la categoría.

SEIS TRIUNFOS EN EL CAMINO AL PODIO

República Dominicana concluyó su participación con seis victorias y tres derrotas, incluyendo importantes triunfos sobre equipos de tradición internacional como Japón y China Taipéi.

En la primera ronda, los dominicanos derrotaron 7-1 a Japón, que posteriormente conquistó la medalla de bronce. También superaron 14-4 a Cuba, 14-4 a Alemania y propinaron una contundente victoria 28-0 a Sudáfrica.

El único revés dominicano en esa fase se produjo frente al anfitrión México, que se impuso 2-1.

En la superronda, República Dominicana perdió 8-6 ante Estados Unidos, pero respondió con victorias sobre Nicaragua, por 14-7, y China Taipéi, 11-4, resultados que le permitieron avanzar al partido por el campeonato.

Antes de la final, la novena dominicana había producido 95 carreras y permitido 30 en sus primeros ocho partidos, reflejo de una ofensiva productiva y de un rendimiento colectivo que la llevó por primera vez a disputar una final mundial U15.

La medalla de plata representa así un resultado histórico para el béisbol dominicano y confirma el crecimiento de las selecciones nacionales en las categorías juveniles.

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