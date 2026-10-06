Grupos del PRM en Santiago oficializan su respaldo a Raquel

Dirigentes y representantes de diversos sectores durante el acto de respaldo a las aspiraciones presidenciales de Raquel Peña en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. — La dirección del Sector Externo con Raquel Peña y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago formalizaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de la vicepresidenta.

La entrega de un documento institucional estuvo encabezada por el coordinador nacional del Sector Externo, Samuel Abreu, quien acudió acompañado del senador de Santiago, Daniel Rivera, la dirigente nacional Mayra Jiménez, diputados, alcaldes y líderes comunitarios.

Abreu afirmó que la decisión de Peña de buscar la precandidatura presidencial ha generado un mayor respaldo entre sectores políticos y ciudadanos de la región Norte.

“Hoy acudimos ante las autoridades de nuestro partido para depositar la constancia del respaldo militante, social y ciudadano con el que cuenta la vicepresidenta Raquel Peña”, expresó.

Sostuvo que la capacidad de gestión, idoneidad y compromiso de la vicemandataria representan, a su juicio, una opción para garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno.

El senador Daniel Rivera también manifestó su apoyo al proyecto y definió a Peña como una figura que representa equilibrio, eficiencia ejecutiva y cercanía con sectores productivos y comunitarios.

La dirigencia del PRM en Santiago recibió la comunicación durante el acto, en el marco del proceso interno que desarrolla la organización política de cara a las elecciones de 2028.

El Sector Externo con Raquel Peña informó que continuará fortaleciendo sus estructuras de apoyo y ampliando la participación de ciudadanos y dirigentes en distintas provincias del país y circunscripciones del exterior.

dh/am