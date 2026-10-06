PUCMM asume el liderato de los Juegos Universitarios

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SANTO DOMINGO.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) asumió el liderato de los Juegos Universitarios, evento que reúne a más de 2,300 atletas de 23 instituciones de educación superior de República Dominicana.

La PUCMM encabeza el medallero con 194 puntos, producto de cuatro medallas de oro, 18 de plata y 16 de bronce. Entre sus preseas doradas destacan las conquistadas este domingo por las nadadoras Lía Isabela Núñez y María Fernanda Moreta.

La Universidad Organización y Métodos (O&M) ocupa el segundo lugar con 134 puntos, pese a liderar en cantidad de medallas de oro, con siete. Los representantes de esa institución también acumulan ocho preseas de plata y siete de bronce.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) marcha en la tercera posición con 100 puntos, producto de seis medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

UNIBE Y UNPHU ENTRE LAS PRIMERAS

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) ocupa el cuarto puesto con 84 puntos, tras conquistar seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Le sigue la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con 81 puntos, gracias a cinco preseas doradas, tres de plata y cuatro de bronce.

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) suma 68 puntos, con cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, mientras que la Universidad Católica de Santo Domingo acumula 56 puntos, con cuatro oros y cuatro bronces.

La Universidad Católica Nordestana (UCNE) ocupa el séptimo lugar con 48 puntos, producto de una medalla de oro, dos de plata y siete de bronce.

Los Juegos Universitarios son organizados por el Ministerio de Deportes (MIDEREC) y la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, con competencias distribuidas en diferentes escenarios deportivos del país.

Las actividades continuarán el próximo viernes en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Complejo Parque del Este, donde se desarrollarán competencias de baloncesto, judo, karate, taekwondo, béisbol y softbol.

También están programadas actividades deportivas en las instalaciones del ISFODOSU, la UNPHU, el Club Deportivo Naco, los parques Güibia y Eugenio María de Hostos, así como en el Club Calero.

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