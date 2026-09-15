MADRID: Dominicano ultimó a otro con un «caco» de botella

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MADRID.- El joven de 26 años detenido este domingo por matar a otro de 24 en Parla, ambos españoles de origen dominicano, le clavó en el cuello una botella de cristal rota que le provocó una herida incisa profunda por la que falleció desangrado rápidamente.

Fuentes policiales indicaron que, además de este arrestado, acusado de homicidio consumado, la Policía Nacional detuvo en la misma localidad a otro hombre de 40 años, también de nacionalidad española y origen dominicano, acusado de un delito de lesiones graves tras herir a otro joven de 25 años, amigo del fallecido, en la zona izquierda del tórax.

Ambas agresiones se produjeron en torno a las 6:35 horas de este domingo tras una discusión en las puertas de una discoteca ubicada en la confluencia de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena de Parla.

Según las mismas fuentes, tras la discusión el presunto homicida accedió a un portal próximo del que salió poco después con un fragmento de una botella de cristal y acompañado del otro detenido.

El primero agredió con la botella rota en el cuello a su víctima, que se desangró rápidamente al sufrir un corte profundo. Cuando los sanitarios llegaron al lugar, la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria, pese a las maniobras iniciadas por agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) de Parla.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Los profesionales del SUMMA 112 le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos, aunque no fue posible revertir la parada y confirmaron su fallecimiento.

Los sanitarios también atendieron a un hombre de 25 años, amigo de la víctima, con una herida de arma blanca en el tórax, que fue trasladado como potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

El SUMMA 112 desplazó hasta el lugar al psicólogo de guardia para atender a familiares y amigos de las víctimas.

El Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumió la investigación y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con bandas juveniles.