Fundación y Laboratorios LAM promueven la salud mental RD

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, reunió a familias, profesionales de la salud, instituciones y organizaciones

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SANTO DOMINGO.– Fundación LAM y Laboratorios LAM participaron en la caminata “Un Paso por la Salud Mental”, realizada el domingo 4 de octubre en el Parque Iberoamericano, como parte de la Semana por la Salud Mental 2026.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, reunió a familias, profesionales de la salud, instituciones y organizaciones con el propósito de promover la conciencia sobre la importancia de la salud mental, incentivar la búsqueda oportuna de ayuda y contribuir a reducir el estigma que rodea las condiciones de salud mental.

Durante la jornada, los participantes caminaron bajo el propósito común de promover una sociedad más empática y solidaria con las personas y familias que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental.

Como entidades colaboradoras, Fundación LAM y Laboratorios LAM respaldaron el encuentro como parte de sus iniciativas orientadas a la prevención, la educación y la sensibilización en materia de salud.

VOLUNTARIADO LAM SE SUMA A LA INICIATIVA

La caminata contó con la participación del Voluntariado LAM, cuyos integrantes se incorporaron activamente a la jornada y expresaron su respaldo a una causa que involucra a distintos sectores de la sociedad.

Para Fundación LAM, este tipo de iniciativas representa una oportunidad para continuar impulsando acciones dirigidas a crear mayor sensibilidad y conciencia sobre la salud mental, así como a fomentar una cultura de prevención, escucha y búsqueda oportuna de apoyo.

Con su participación, Fundación LAM y Laboratorios LAM reafirmaron su compromiso con programas de educación y sensibilización en salud, orientados a contribuir al bienestar de las comunidades y promover una sociedad más empática y solidaria.

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