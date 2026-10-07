Dominicano Franmil Reyes gana título de bateo beisbol de Japón

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Tokio, 7 sep.- El dominicano Franmil Reyes ganó hoy el título de bateo de la Liga del Pacífico del béisbol japonés con un promedio de .313, al cerrar la temporada regular.

Además del jugador de los Luchadores de Nippon Ham, el venezolano de los Búfalos de Orix Anderson Espinoza finalizó como colíder de victorias con 13 y su compatriota y compañero de equipo Andrés Machado conquistó el mismo lauro en el departamento de salvados al sumar 35, precisó el sitio web béisbol.japonés.com.

Este martes el dominicano Emmanuel Ramírez toleró un indiscutible sin anotaciones y ponchó a dos en una entrada de relevo en la blanqueada de 3-0 de los Leones de Seibu sobre los Marinos de Lotte, en el Estadio ZOZO Marine de Chiba.

El derecho quisqueyano, quien no lanzaba desde el 28 de septiembre, concluyó la campaña con una efectividad de 4.50.

Otro dominicano en las filas de los Leones, Alexander Canario finalizó el desafío de 2-0, con un ponche y un boleto, para reducir su average a .247.

El también representante de República Dominicana, Elehuris Montero falló en una aparición como emergente al ser retirado por la vía de los strikes, en el revés 1-2 de los Carpas de Hiroshima ante los Tigres de Hanshin, en el Estadio Koshien de Nishinomiya, y su promedio bajó a .232.

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