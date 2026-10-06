Arroceros RD alarmados por la derogación decreto los protegía

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SANTO DOMINGO, República Dominicana. 6 de octubre.– La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) advirtió que la derogación del Decreto 693-24, que los protegía ante las importaciones de este cereal, representa un impacto negativo para los cosecheros locales.

Solicitó al Gobierno explicar las medidas que implementará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria del país.

La organización recordó que el decreto establecía que las medidas contempladas mantendrían su vigencia hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomendara lo contrario, a partir de un nuevo informe elaborado por su Secretaría Técnica. Por tal motivo, pidió que el Gobierno aclare si la derogación estuvo precedida por una recomendación y que sean hechos públicos los documentos y análisis que sirvieron de fundamento para adoptarla.

CONFENAGRO señaló que el sector arrocero está integrado por alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos. Advirtió que cualquier modificación de las condiciones de importación debe evaluar sus posibles efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades que dependen de esta actividad, así como sobre el abastecimiento y los precios al consumidor.

Sostuvo que las diferencias existentes entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal hacen necesario adoptar medidas que permitan condiciones de competencia equitativas.

ASOCIACIÓN FACTORÍAS CONFÍA

A propósito, el director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Heraldo Suero, declaró este martes que el sector confía en que el Presidente Abinader y las autoridades defenderán la preservación y salvaguarda de la producción nacional, en medio del proceso de negociación de un acuerdo recíproco con Estados Unidos.

Dijo que que el Estado dominicano se encuentra en un proceso de negociación de dicho acuerdo en un contexto en el que República Dominicana y otros 59 países tienen un arancel de 12.5 %, mientras otras naciones enfrentan una tasa de 10 %.

sp-am