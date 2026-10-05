R. Dominicana elimina arancel al arroz importado de los EEUU

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader derogó el decreto que establecía un régimen arancelario especial para las importaciones de arroz, incluida una cuota preferencial para el cereal procedente de Estados Unidos.

La decisión está contenida en el Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, que deja sin efecto el Decreto 693-24, promulgado en diciembre de 2024.

La disposición anterior fijaba un arancel de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este para determinadas categorías. También establecía una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero.

Superado ese volumen, las importaciones desde Estados Unidos quedaban sujetas al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), de 99 %.

La derogación ocurrió luego de que autoridades comerciales estadounidenses solicitaran al Gobierno dominicano eliminar el Decreto 693-24, al considerar que sus disposiciones afectaban las condiciones de acceso del arroz estadounidense previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

EFECTO PARA PRODUCTORES

El decreto de 2024 había sido presentado como una herramienta para proteger la producción nacional frente a la competencia externa.

Organizaciones del sector arrocero han advertido que un mayor ingreso de cereal importado podría presionar a los productores dominicanos y afectar sus condiciones de comercialización.

Con la nueva disposición queda eliminado el esquema arancelario establecido en 2024, en momentos en que República Dominicana y Estados Unidos mantienen conversaciones comerciales sobre el acceso de productos agrícolas.

El Gobierno deberá aplicar ahora el régimen correspondiente conforme a la normativa vigente y a los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA.

dh-of/am