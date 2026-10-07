Frente Amplio alerta sobre futuro de producción arrocera en RD

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SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio rechazó la derogación del Decreto 693-24, mediante el Decreto 635-26, al considerar que elimina medidas arancelarias que protegían la producción nacional de arroz y aumenta la vulnerabilidad de los productores ante la competencia externa.

La organización recordó que había advertido al Gobierno sobre los posibles efectos de desmontar esas disposiciones en un producto considerado esencial para la alimentación y para una cadena productiva que genera empleos e ingresos en distintas provincias.

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, señaló que el Decreto 693-24 estuvo precedido por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), orientada a preservar la producción arrocera y el abastecimiento nacional.

El partido también cuestionó que la derogación ocurra luego de que Estados Unidos solicitara al Gobierno dominicano eliminar las medidas arancelarias. A su juicio, los compromisos comerciales deben considerar sus efectos sobre los agricultores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

Cabrera pidió al Ejecutivo explicar qué acciones implementará para evitar que la apertura del mercado coloque a los productores locales en desventaja.

El Frente Amplio sostuvo además que una reducción de aranceles no implica necesariamente una baja proporcional en el precio al consumidor, debido a factores como costos internacionales, transporte, seguros, tipo de cambio, procesamiento, distribución y comercialización.

La organización planteó fortalecer el sector mediante mecanización, investigación, nuevas variedades, financiamiento, infraestructura de riego, almacenamiento, tecnología y asistencia técnica.

Finalmente, Cabrera afirmó que la discusión trasciende el precio del arroz y abarca la capacidad del país para producir alimentos, preservar empleos rurales y mantener una cadena considerada estratégica. El partido cuestionó lo que calificó como una excesiva subordinación del Gobierno ante presiones de Estados Unidos.

dh/am