Médicos dominicanos llaman a paro nacional el 13 de octubre

Entre sus demandas figura el pago del incentivo por antigüedad a los médicos con más de 15 años de servicio, que el CMD considera un derecho acumulado y una de sus prioridades.

El gremio también reclama un refuerzo de la seguridad en los hospitales, en algunos de los cuales se han registrado agresiones contra personal sanitario por parte de pacientes o familiares.

Durante el paro se mantendrán los servicios de emergencias y cuidados críticos, aseguró el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, en una rueda de prensa.

El galeno explicó que el CMD ha agotado «todas las vías pertinentes» e incluso solicitó un encuentro formal con el presidente Luis Abinader, cuya respuesta aún está pendiente, para abordar la problemática del sector.

No obstante, reiteró la disposición al diálogo institucional con el Ministerio de Salud Pública para contribuir a la transparencia y al fortalecimiento del sistema sanitario.