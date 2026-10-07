Médicos dominicanos llaman a paro nacional el 13 de octubre

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó a un paro nacional de labores para el próximo 13 de octubre, en demanda de respuestas a las principales reivindicaciones del sector.
El gremio también reclama un refuerzo de la seguridad en los hospitales, en algunos de los cuales se han registrado agresiones contra personal sanitario por parte de pacientes o familiares.
Durante el paro se mantendrán los servicios de emergencias y cuidados críticos, aseguró el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, en una rueda de prensa.
El galeno explicó que el CMD ha agotado «todas las vías pertinentes» e incluso solicitó un encuentro formal con el presidente Luis Abinader, cuya respuesta aún está pendiente, para abordar la problemática del sector.
No obstante, reiteró la disposición al diálogo institucional con el Ministerio de Salud Pública para contribuir a la transparencia y al fortalecimiento del sistema sanitario.