La Cepal debate en Dominicana cooperación y avance regional

La cita, que se celebra cada dos años en un país diferente, será inaugurada por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Durante los tres días de la reunión, a la que asistirán ministros de Relaciones Exteriores y/o delegados de los 45 Estados miembros y 14 asociados, habrá un diálogo de altas autoridades sobre la gestión de las transformaciones en una era de rupturas y mesas de trabajo enfocadas en la integración regional, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía para el desarrollo.

El debate central examinará el «cambio de juego» en las condiciones externas para el desarrollo, con el propósito de comprender, anticipar y navegar de forma exitosa el nuevo contexto global.

La reunión se llevará a cabo «en un momento de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que plantean nuevos desafíos pero también nuevas oportunidades para América Latina y el Caribe», destacó el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, al presentar en agosto pasado la reunión en Santiago de los Caballeros.

El punto de partida será el documento ‘Gestión de las transformaciones en una era de rupturas’, que será presentado en el primer día del encuentro por el secretario Ejecutivo de la Cepal, con la participación del canciller Bisonó y otras autoridades.

El documento examina el cambio en el orden mundial, en el que se ha pasado de un sistema marcado por las reglas a otro regido por las relaciones de poder.

Nueva era geopolítica

En el segundo día, los expresidentes Michelle Bachelet, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, presentarán otro documento, titulado ‘Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica’, elaborado por la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.

La economía ocupará un espacio central el viernes, día de cierre, con el debate «Macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte», que reunirá a especialistas y representantes de la República Dominicana, Uruguay, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

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