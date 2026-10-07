Milagros emplaza a Leonel a fijar posición sobre conflictos

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SANTO DOMINGO.— La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, exhortó al expresidente Leonel Fernández a explicar cuál es, a su juicio, el papel de esa organización frente a varios conflictos internacionales.

Ortiz Bosch mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos y las tensiones relacionadas con el petróleo en el estrecho de Ormuz.

“Leonel Fernández debería explicarnos cuál es el papel del PRM” ante esos conflictos, escribió Ortiz Bosch en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

La funcionaria sostuvo que el presidente de la Fuerza del Pueblo está en condiciones de abordar esos asuntos debido a que, según afirmó, durante su trayectoria política ha relacionado acontecimientos internacionales con la realidad nacional.

El planteamiento ocurre en medio de tensiones geopolíticas que involucran a varias potencias y que también generan preocupación por sus posibles efectos sobre los precios del petróleo y otras variables económicas.

Ortiz Bosch llamó así a Fernández a fijar su posición sobre la relación entre esos acontecimientos internacionales y la política dominicana.

dh/am