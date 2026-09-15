París: Banreservas promoverá inversiones turísticas de RD

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PARÍS.- El Banco de Reservas participará en la feria turística IFTM Top Resa 2026, que se celebrará del 15 al 17 de septiembre en París, Francia, con el objetivo de promover las oportunidades de inversión de República Dominicana y fortalecer sus vínculos con inversionistas y representantes de la industria turística internacional.

La delegación de Banreservas estará encabezada por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, en representación del presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera. También la integran Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Kenneth Martí y Yamel Pimentel.

AGENDA DE INVERSIÓN TURÍSTICA

Durante los tres días del evento, los ejecutivos desarrollarán una agenda destinada a presentar las oportunidades disponibles en el país y el respaldo financiero que Banreservas ofrece a proyectos vinculados con la expansión y diversificación del sector turístico.

Aguilera afirmó que la participación en Top Resa reafirma el compromiso del banco de acompañar el crecimiento de una actividad fundamental para la economía dominicana y promover al país como destino atractivo para los capitales internacionales.

“República Dominicana ofrece condiciones excepcionales para continuar ampliando y diversificando su oferta turística. Desde Banreservas estamos comprometidos con acompañar las inversiones que contribuyan a ese crecimiento”, expresó.

REPRESENTACIÓN DOMINICANA

Banreservas participará junto al Ministerio de Turismo, empresas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y otros actores vinculados con la actividad turística nacional.

La feria tendrá lugar en Paris Expo Porte de Versailles y reunirá a representantes de destinos, grupos hoteleros, aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes e inversionistas.

Aguilera destacó que estos escenarios internacionales permiten establecer vínculos con actores relevantes de la industria y presentar las oportunidades de inversión existentes tanto en destinos consolidados como en polos turísticos emergentes.

an/am