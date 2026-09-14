Aduanas RD emprende acción contra importadores asiáticos

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que logró recuperar RD$1,652 millones que habían sido dejados de pagar por 389 importadores asiáticos que operan en la República Dominicana.

El organismo oficial, en un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET, dice que para esa recuperación fueron aplicados «controles de riesgo y mecanismos de fiscalización» durante el primer semestre de este año.

Explica que las acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el control de las operaciones de comercio exterior y proteger las recaudaciones del Estado, mediante análisis de perfiles de riesgo realizados en puertos y aeropuertos del país.

AMPLÍAN FISCALIZACIÓN FUERA DE LAS ADUANAS

La DGAA señala que, través de su Gerencia de Fiscalización, amplió sus labores de control a posteriori fuera de la zona primaria aduanera, con intervenciones y verificaciones en establecimientos comerciales ubicados en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

El objetivo es contrastar datos con las declaraciones y registros aduaneros correspondientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras así como identificar posibles diferencias o inconsistencias.

CONTROL PARA PROTEGER LAS RECAUDACIONES

Agrega que estas acciones forman parte de una estrategia dirigida por su director, Nelson Arroyo, orientada a proteger los ingresos del Estado, fortalecer el comercio formal y garantizar condiciones de competencia leal entre los actores del mercado.

«Los mecanismos de fiscalización están dirigidos a detectar operaciones consideradas de riesgo y posibles incumplimientos de la normativa aduanera, tanto durante el proceso de importación como después de concluido el despacho de las mercancías», puntualiza..

La institución recordó que estas actuaciones se desarrollan dentro de las facultades establecidas por la legislación aduanera vigente y forman parte de su programa permanente de control.

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