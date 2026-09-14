PLD ve «alarmantes» denuncias aumentos en facturas eléctricas

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de «alarmantes» las denuncias de ciudadanos, hogares y comercios sobre aumentos considerados desmedidos en las facturas de electricidad y cuestionó las explicaciones ofrecidas hasta el momento por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).

Ante esta situación, la organización opositora demandó una auditoría técnica e independiente de los procesos de medición y facturación de las tres distribuidoras, con el propósito de transparentar los cobros, determinar posibles fallas y establecer responsabilidades cuando corresponda.

La posición fue expuesta durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo. El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, actuó como vocero.

En la actividad participaron, además, Richard Medina, miembro del Comité Político; Martín Matos, secretario de Energía y Minas; Radhamés del Carmen, del Comité Central; los diputados Óscar Morel, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y Charlie Mariotti Paz, así como varios subsecretarios de la organización.

PLD CUESTIONA EXPLICACIÓN BASADA EN EL CALOR

Aunque el PLD reconoció que el verano de 2026 ha registrado temperaturas excepcionalmente elevadas y niveles récord de demanda eléctrica, consideró insuficiente atribuir los aumentos de las facturas únicamente a las condiciones climáticas.

La organización señaló tres aspectos que, a su juicio, deben ser investigados con profundidad: la facturación estimada, la sustitución y calibración de medidores y las deficiencias en los procesos comerciales de las distribuidoras.

El PLD sostuvo que las quejas no constituyen una percepción exclusiva de la oposición, sino que están respaldadas, según afirmó, por estadísticas oficiales.

ADVIERTE SOBRE ACUMULACIÓN DE RECLAMACIONES

El PLD también alertó sobre lo que describió como un deterioro en la capacidad de respuesta del sistema de atención a los usuarios.

Según la organización, al cierre de junio de 2026 permanecían pendientes de decisión 30,079 reclamaciones, cifra que supone un aumento del 187 % frente a los 10,472 casos pendientes registrados en igual período de 2019.

DEMANDA AUDITORÍA INDEPENDIENTE

El PLD sostuvo que los usuarios estarían asumiendo un doble costo por las deficiencias del sistema: mediante los impuestos destinados a cubrir las ineficiencias del sector eléctrico y a través de facturas que, según denunció, en algunos casos no pueden ser verificadas adecuadamente por los consumidores.

Ante este escenario, reclamó una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las tres EDE, con la participación de universidades y colegios profesionales.

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