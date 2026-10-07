Aumentan 25 % salario mínimo a operadores máquinas pesadas

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SANTO DOMINGO.- El salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola aumentó un 25 %, al pasar de RD$22,000 a RD$27,500 mensuales, de acuerdo con la Resolución 11/2026 del Comité Nacional de Salarios (CNS).

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó que la decisión fue adoptada mediante un acuerdo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado, como resultado del diálogo social promovido por esa institución para mejorar las condiciones laborales y salariales.

“Este aumento del 25 % reconoce el valor del trabajo que realizan los operadores de máquinas pesadas en la actividad agrícola y es, al mismo tiempo, una muestra de que mediante el diálogo responsable entre trabajadores, empleadores y el Estado podemos alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al desarrollo de los sectores productivos”, afirmó Olivares.

La resolución, emitida el 29 de septiembre de 2026, tiene aplicación en todo el territorio nacional y también establece un incremento del 25 % en las tarifas correspondientes a las diferentes labores agrícolas realizadas por estos trabajadores.

NUEVAS TARIFAS PARA LABORES AGRÍCOLAS

Entre las actividades incluidas figuran corte de arado, corte con rastra, fangueo, surqueo, siembra, aporque, chapeo, abonado, nivelación con gredar, zanjeo, recolección de cultivos, fumigación y micronivelación.

Las nuevas tarifas establecen RD$23.70 por tarea para el corte de arado; RD$116.53 por tarea para el fangueo; RD$183.63 por tarea para la nivelación con gredar; RD$16.88 por saco para la recolección de arroz y maíz, y RD$8.38 por saco para la recolección de sorgo.

Explicó que el acuerdo fue alcanzado durante la sesión del CNS del 23 de septiembre de 2026, cuando los representantes de trabajadores y empleadores lograron un consenso definitivo sobre la nueva tarifa salarial.

La resolución establece además que los ayudantes y tractoristas de acarreo, así como los vigilantes de equipos, devengarán el salario mínimo establecido para los trabajadores del sector privado no sectorizado.

Asimismo, dispone que los empleadores deberán llevar un registro con el número de horas trabajadas diariamente por cada trabajador.

El CNS precisó que quienes al momento de aprobarse la nueva tarifa reciban un salario superior al establecido conservarán su remuneración, conforme al artículo 217 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que esta pueda ser mejorada mediante acuerdo entre las partes.

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