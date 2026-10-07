Dólar subió 32 centavos y euro 5; eran vendidos 61.41 y 70.27

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 32 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$61.41.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.85

Venta: RD$61.41

EL EURO

El euro subió cinco centavos. Era vendido a RD$70.27 y comprado a RD$66.77.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este miércoles un 0,66 %, hasta 90,03 dólares el barril, mientras las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz continúan estancadas.