La RD se consolida como octava economía de Latinoamérica

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se posiciona como la octava economía más grande de América Latina y la líder absoluta del Caribe, con una de las tasas de crecimiento y convergencia de ingresos más aceleradas de la región, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y PNUD.
El FMI proyecta un PIB nominal de US$136.15 mil millones en 2026, con un crecimiento de 3.7% para este año. El Banco Mundial estima 4.7% en 2026, 4.4% en 2027 y 4.8% en 2028, muy por encima del promedio regional de 2.1%.
Entre 1972 y 2022, la economía dominicana creció a un promedio de 4.9% anual, la tasa más alta de América Latina en ese período.
PIB PER CÁPITA
El PIB por habitante alcanza los US$12,406 en 2026, US$656 más que en 2025. Medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), asciende a US$27,542, según el FMI.
Entre 1990 y 2025, el PIB real por habitante ajustado por PPA pasó de US$7,300 a US$24,500, un incremento de 235%, superior al promedio mundial de 94%.
Con esa cifra, el país se ubica en el top 7 de América Latina en ingreso por habitante nominal, por encima de México, Colombia y Brasil.
LIBERTAD Y ESTABILIDAD FINANCIERA
El informe Economic Freedom of the World 2025 del Instituto Fraser otorga al país 7.37 puntos, situándolo en el puesto 47 a nivel mundial, destacando la solidez de sus políticas monetarias, comerciales y regulatorias.
DESARROLLO HUMANO
El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD coloca a República Dominicana en el puesto 89 de 193 países con 0.776 puntos, categoría de desarrollo humano alto. El informe resalta que el índice de desigualdad Gini bajó de 0.445 en 2015 a 0.386 en 2024.
Tomando en cuenta que antes decían que era el país con la mejor economía de Latinoamérica y ahora dicen que somos la octava, quiere decir que estamos de último porque los países latinoamericanos no son muchos
EL QUE NO QUIERE VER, NO VE. ESOS NUMEROS SON REALES Y EN MEDIO DE LA CRISIS MYNDIAL MAS GRANDE DE LA HISTORIA MODERNA.. SEGUIMOS AVANZANDO, A PASOS LENTOS, PERO LLEGAMOS.
Los que debe decir el gobierno es que los chinos se llevan los dolares y los haitianos nos estan quitando las fuentes de trabajo. Estamos en una economia donde el DOMI esta siendo desplazado.
Dile eso a mi cuenta bancaria adonde tengo 12,668.12 gastados en mi terjeta de credito hasta el corte, 41,092 de deuda en prestamo, estoy atrasado en mi renta y todo sigue subiendo. La olla no es eterna pero no se hagan como que no existe. Las cosas en este Pais no estan color de rosa.
EL PAPEL DIGITAL Y LOS CEREBROS LAVADOS AGUANTAN TODO
Así hablan los burros. Así mismo como han evaluado a RD, con ese mismo método evalúan a Europa, Estados Unidos y demás países. Pero para el que poco entiende poco sabe.