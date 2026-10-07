La RD se consolida como octava economía de Latinoamérica

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se posiciona como la octava economía más grande de América Latina y la líder absoluta del Caribe, con una de las tasas de crecimiento y convergencia de ingresos más aceleradas de la región, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y PNUD.

El FMI proyecta un PIB nominal de US$136.15 mil millones en 2026, con un crecimiento de 3.7% para este año. El Banco Mundial estima 4.7% en 2026, 4.4% en 2027 y 4.8% en 2028, muy por encima del promedio regional de 2.1%.

Entre 1972 y 2022, la economía dominicana creció a un promedio de 4.9% anual, la tasa más alta de América Latina en ese período.

PIB PER CÁPITA

El PIB por habitante alcanza los US$12,406 en 2026, US$656 más que en 2025. Medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), asciende a US$27,542, según el FMI.

Entre 1990 y 2025, el PIB real por habitante ajustado por PPA pasó de US$7,300 a US$24,500, un incremento de 235%, superior al promedio mundial de 94%.

Con esa cifra, el país se ubica en el top 7 de América Latina en ingreso por habitante nominal, por encima de México, Colombia y Brasil.

LIBERTAD Y ESTABILIDAD FINANCIERA

El informe Economic Freedom of the World 2025 del Instituto Fraser otorga al país 7.37 puntos, situándolo en el puesto 47 a nivel mundial, destacando la solidez de sus políticas monetarias, comerciales y regulatorias.

DESARROLLO HUMANO

El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD coloca a República Dominicana en el puesto 89 de 193 países con 0.776 puntos, categoría de desarrollo humano alto. El informe resalta que el índice de desigualdad Gini bajó de 0.445 en 2015 a 0.386 en 2024.