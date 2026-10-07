Capturan dominicanos habrían apuñalado detective en El Bronx

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MASSACHUSETTS.- Fueron capturados aquí dos ciudadanos dominicanos que eran buscados por el apuñalamiento de un detective compatriota suyo en El Bronx, Nueva York.

Sneider Mejía Bautista, de 24 años, y Dangelo Rafael Jean Caraballo, de 25, se ocultaban en el sótano de una vivienda en Lynn.

Eran buscados por el ataque contra el detective José Mercedes, de 33 años, quien recibió siete puñaladas durante un intento de robo ocurrido el viernes 2 de octubre en el sector de Norwood, del Bronx.

Fueron capturados por alguaciles del U.S. Marshals Service, luego de que la investigación condujera a las autoridades hasta Massachusetts.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Mejía Bautista y Jean Caraballo se encontraban en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

Ambos registraban arrestos previos en Nueva York. Mejía Bautista por posesión criminal de propiedad robada y posesión de armas, Jean Caraballo por posesión de herramientas para robo, sustancias controladas, armas y amenazas, entre otras.

ATAQUE DURANTE ROBO

Mercedes, con 10 años de servicio en el NYPD y asignado al Precinto 44, se encontraba fuera de servicio y cerca de su vehículo cuando fue abordado por dos hombres en una bicicleta eléctrica que intentaron despojarlo de una cadena de oro.

Durante el forcejeo fue apuñalado siete veces. Pese a las heridas, intentó perseguir a los agresores antes de desplomarse. Fue trasladado de emergencia al Jacobi Medical Center.

Las cámaras de seguridad permitieron obtener imágenes de los sospechosos y reconstruir su ruta de escape. Eran buscados por intento de asesinato, robo y posesión criminal de un arma.

DADO DE ALTA

Mercedes recibió el alta el lunes del Jacobi Medical Center. Salió en silla de ruedas y luego logró ponerse de pie y caminar, mientras decenas de compañeros lo esperaban para expresarle respaldo.

Arrestos previos no equivalen a condenas y la responsabilidad penal depende de sus respectivos procesos judiciales.