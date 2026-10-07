Abinader participará el lunes en Roma en Foro de Alimentación

ROMA.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participarán el lunes en el Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La inauguración será el 12 de octubre con un discurso del director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, en su último año de mandato.
Después tomarán la palabra los representantes de distintos países del mundo: el presidente boliviano pronunciará uno de los discursos de apertura, al igual que el rey Letsie III de Lesoto y el presidente de Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenço.
Según el comunicado, también pronunciará un discurso Delcy Rodríguez, al frente de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.
Mientras que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, intervendrá virtualmente y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo hará por vídeo.
Otros responsables que tomarán la palabra serán el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.
En vídeo intervendrán también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.
La FAO abrirá de este modo este foro que culminará con la celebración, el 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación.
Esa última jornada estará marcada por la intervención por vídeo del papa León XIV y del secretario de ONU, António Guterres, entre otros líderes y responsables políticos.
Bajo el lema «Innovar hoy. Nutrir mañana», el Foro Mundial de la Alimentación se desarrollará en torno a tres pilares: la «Acción Global para la Juventud», el «Foro de Ciencia e Innovación» y el «Foro de Inversión de la Iniciativa Mano a Mano».
La semana también incluirá el «Diálogo de Roma sobre el Agua», la iniciativa de la FAO «Un país, un producto prioritario» y el «Centro Mundial sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas».
No se apea de un avion. Porque no le hacen una de esas que dice que el que se fue para Villa perdio su silla.
ESO ESTÁ BIEN POR TI , ABINADER PIE PARA QUE MANTENGA TODOS TUS HAITIANOS DE ESTE LADO, TRAIDOR ….
La Tayota no aporta nada en ese foro de la FAO, ël lo que hace es aprovechar y viajar, con un séquito de ****es (entre ellos el tal Cavada), todos viajando en primera clase a costilla del pueblo dominicano.
Cojollo
A viajar se a dicho
Siempre lo mismo
Los últimos 2 años de presidente no se apean de un avión
A costillas de los impuestos del pueblo
Disque hablar de lo que todos sabemos
El que no tiene su cuarto
A pasar hambre
Cojollo
Y para eso tienen que viajar allá
Por dios
Cojollo
Si es pagando con su dinero
Seguro no van
Mientras los haitianos siguen la invasion de repdom. este presidente esta calladito, ahora sale para roma para evitar tener que darle una explicacion al pueblo, es un verdadero descarado…Prsidente Abinader usted ha sido una verdadera decepcion para los dominicanos
Jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja, vas a dar clase como comen los dominicanos en abundancia