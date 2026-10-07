NY: Muere dominicana fue arrojada con bebé desde piso 15 

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NUEVA YORK.- Una dominicana de 23 años murió tras ser empujada junto a su bebé de ocho meses desde el balcón de un apartamento en el piso 15 de un edificio en El Bronx.

La joven fallecida es Nathaly Ramírez. Su pequeña fue llevada al hospital Jacobi, donde informaron que su condición es crítica.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:38 de la madrugada del martes en el 2550 de la avenida Olinville.

FUERON EMPUJADAS

La Policía determinó que la madre y la bebé fueron empujadas desde un balcón, por lo que el caso es investigado como homicidio.

El edificio donde ocurrió el hecho tiene 18 pisos.

Hasta el momento no se han producido arrestos.

TESTIGO ESCUCHÓ SÚPLICAS DE LA JOVEN

Una residente relató haber escuchado gritos y una fuerte conmoción poco antes de observar la caída. Su testimonio describe a una mujer suplicando por la seguridad de su bebé.

«Por favor, no hagas esto. Mira la cara de mi bebé, está asustada», recordó.

El relato es examinado por los investigadores mientras las autoridades buscan establecer quién se encontraba en el apartamento y qué ocurrió antes de que Ramírez y su hija fueran empujadas.

BUSCAN A EXNOVIO

Los investigadores buscan al exnovio de Ramírez para interrogarlo.

Los detectives también revisan grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistan a residentes del edificio y buscan posibles testigos.

Si tiene información sobre este caso, llame al 1-800-577-TIPS.