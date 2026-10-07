HAITI: Fuerza antipandillas mata 2 presuntos delincuentes

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PUERTO PRÍNCIPE.- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de Haití ejecutó este martes una operación de seguridad en Cité Soleil, en Puerto Príncipe, en la que murieron dos presuntos integrantes de bandas armadas, otros resultaron gravemente heridos y dos fueron detenidos.

La intervención se realizó en la madrugada, con base en información de inteligencia, como una «operación específica de búsqueda y limpieza», con el objetivo de retirar barricadas, despejar posiciones controladas por las bandas, desarticular su actividad y reducir su capacidad operativa en la zona, indicó la GSF en un comunicado.

La acción se desarrolló en la denominada «Ruta Soleil 9», un corredor de acceso a infraestructuras clave y a poblaciones cercanas, precisó la fuerza, creada hace un año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir a las bandas que controlan la mayor parte de la capital haitiana.

Durante el operativo, además de los dos fallecidos y los dos detenidos, se incautaron tres armas de fuego, cargadores, municiones, una radio de comunicación y dos motocicletas.

ACCIÓN EN TABARRE

La operación se suma a otra ejecutada el lunes por la fuerza antipandillas en Tabarre, un sector de Puerto Príncipe, en la que se utilizaron vehículos blindados y helicópteros.

Según la GSF, cientos de efectivos llegaron hasta «zonas inaccesibles» para los blindados, incluidos pasajes estrechos y estructuras abandonadas que presuntamente eran utilizadas como escondites por las bandas.

Durante esa intervención, el personal retiró numerosas barricadas y se incautó de artefactos explosivos de fabricación casera. Tras los enfrentamientos, los presuntos miembros de las bandas se retiraron de la zona, indicó la institución.

MAYOR PRESENCIA DE SEGURIDAD

«Tras las operaciones en Tabarre y Cité Soleil, la GSF mantendrá una mayor presencia de seguridad y continuará con las operaciones y patrullas selectivas para consolidar los avances en materia de seguridad, disuadir la reactivación de la actividad de las bandas criminales y apoyar la libertad de movimiento de las comunidades afectadas», señaló.

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027.

Haití atraviesa una crisis multidimensional marcada por la inseguridad. En lo que va de año, más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas a consecuencia de la violencia de las bandas armadas.