Fuerza del Pueblo ve fracasó la reforma policial del Gobierno

Josefina Reynoso, titular titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, calificó como “otro fracaso del PRM” los resultados de la reforma policial, al señalar que cinco años después de que el Gobierno prometiera incorporar unos 20,000 nuevos agentes, el crecimiento neto de la institución apenas alcanza 2,509 miembros.

Reynoso afirmó que los documentos de la Policía Nacional contradicen el discurso oficial sobre el éxito de la reforma. Indicó que en 2020 la institución contaba con 36,094 miembros, sin incluir conscriptos, mientras que en 2026 registra 38,603, para un aumento neto de 2,509 agentes.

La dirigente y especialista en Seguridad y Defensa sostuvo que la cifra resulta preocupante frente a la meta anunciada por el Gobierno y cuestionó que se destaquen los procesos de formación sin explicar cuántos agentes permanecen en servicio.

GRADUADOS Y PERMANENCIA

Según documentos oficiales citados por Reynoso, entre 2021 y 2025 se graduaron 9,801 policías, aunque el comisionado para la Reforma Policial señala una cifra cercana a 14,000.

Reynoso calculó que, al comparar los 9,801 graduados con el crecimiento neto de 2,509 miembros, se obtiene un indicador de permanencia neta aparente de 25.6 %. No obstante, aclaró que este porcentaje no constituye una tasa definitiva de retención, debido a que se requiere conocer las renuncias, cancelaciones, retiros, pensiones y otros movimientos de personal.

PIDEN TRANSPARENCIA

La dirigente también señaló que los asimilados aumentaron de 2,085 en 2020 a 2,703 en 2026, por lo que pidió determinar cuánto del crecimiento corresponde a agentes de carrera destinados a las funciones de seguridad pública.

En nombre de la FP, Reynoso exigió al Ministerio de Interior y Policía y al Comisionado para la Reforma Policial publicar el nivel real de cumplimiento de la meta de 20,000 agentes, el cronograma pendiente, la inversión realizada y los resultados obtenidos.

“El país no necesita más presentaciones ni discursos triunfalistas. Necesita saber por qué, después de cinco años, el Gobierno sigue tan lejos de cumplir una promesa que fue presentada como eje central de la seguridad ciudadana”, afirmó.

an/am