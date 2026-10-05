MEXICO: Sheinbaum pide cautela tras victoria Bolsonaro

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MEXICO 5 Oct.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado preocupación en su Ejecutivo y ha pedido cautela tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro ha superado a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

«Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema ninguno en México. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo de México y vamos a seguir trabajando por el pueblo», ha señalado en rueda de prensa al ser preguntada por una «preocupación» o temor del Ejecutivo ante una eventual victoria de Bolsonaro.

La mandataria mexicana ha considerado que «hay que esperar (a) la segunda vuelta», que tendrá lugar el próximo 25 octubre, y que solo entonces, «una vez que termine todo el proceso podemos dar una opinión».

Sus declaraciones llegan después de la votación del domingo en Brasil, en la que Bolsonaro obtuvo un 47,03% de votos y Lula logró un 45,16% de apoyo, ambos lejos del 50% que les hubiera otorgado la victoria directa en primera vuelta.

De producirse el triunfo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, la ultraderecha latinoamericana terminaría por hacerse con la gran plaza de la región que le quedaba por ocupar tras los éxitos logrados en los procesos electorales de estos últimos años y la caída del chavismo en Venezuela.

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