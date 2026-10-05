Rusia no tiene constancia que haya dominicanos en la guerra

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Alexey Victorovich Seredin, embajador de Rusia en República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El embajador de Rusia en República Dominicana, , dijo que esta legación diplomática  no ha recibido documentación que demuestre que hay  dominicanos peleando en la guerra contra Ucrania.

Declaró que su embajada  está dispuesta a recibir denuncias sobre estos casos, estudiarlas individualmente, remitir la documentación a las autoridades rusas y comunicar las respuestas a los familiares de los involucrados.

Entrevistado  en el programa El Día, reveló  que ha recibido correos con nombres de personas, pero aclaró  que esos datos son  insuficientes ya  que se necesitan nombres completos, fechas de nacimiento, fotografías y otras informaciones que permitan identificar a los ciudadanos.

Las declaraciones de Seredin se producen  luego de que familiares de dominicanos exigieran  frente a la Embajada de Rusia en Santo Domingo  información sobre sus parientes, quienes supuestamente participan en la guerra, que este pais mantiene contra Ucrania

Alegaron que alrededor de 150 dominicanos habrían viajado a Rusia tras recibir ofertas de trabajos civiles y posteriormente fueron incorporados a entrenamientos o actividades militares. Esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

CANCILLERÍA HA PLANTEADO EL TEMA A RUSIA

La Cancillería dominicana informó que recibió denuncias sobre estos casos y  que el canciller Víctor Bisonó planteó el tema al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien instruyó a qué se le diera seguimiento.

Seredin también manifestó disposición a colaborar con las autoridades dominicanas si se detectan redes que hayan captado personas mediante engaños.

an/am/sp

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Khomunism
Khomunism
18 minutos hace

Ay, qué bellos.

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