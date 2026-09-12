Defienden presencia ciudadanos chinos en República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- La vocera de la comunidad china en República Dominicana, Rosa NG, cuestionó las críticas surgidas a la expansión de negocios chinos en zonas de este país caribeño y proclamó que estos establecimientos, en vez de perjudicar representan oportunidades económicas para los dominicanos..

Sostuvo que, particularmente en la avenida Duarte, los dominicanos no están siendo desplazados por ciudadanos chinos, como se ha planteado.

Entrevistada en el programa Zol de los Sábados, que se transmite por Zol 106.5 FM, explicó que una parte importante de los inmuebles ocupados por comerciantes y residentes chinos pertenece a ciudadanos dominicanos que han optado por alquilarlos, por decisión propia.

Señaló que el accionar de ciudadanos chinos en distintas zonas comerciales del país también genera beneficios a las comunicades donde están ubicados.

Ng negó categóricamente que los ciudadanos chinos estén desplazando a los dominicanos de determinados espacios comerciales.

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