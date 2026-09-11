Alertan sobre la expansión de negocios chinos en zonas RD

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SANTO DOMINGO.- Las arterias comerciales de varias ciudades de República Dominicana registran un aumento de establecimientos operados por ciudadanos chinos, según reportes de prensa divulgados este viernes.

La situación genera preocupación entre dirigentes del comercio dominicano organizado, quienes advierten sobre los efectos negativos que podría tener en los comerciantes tradicionales y reclaman mayor fiscalización de las autoridades, resalta el periódico El Día.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, en declaraciones para el citado medio puso como ejemplo las avenidas Duarte y Mella, que durante años estuvieron dominadas por establecimientos comerciales dominicanos. Explicó que de 91 establecimientos que pertenecían a comerciantes dominicanos, actualmente solo permanecen siete.

“Ya prácticamente la Duarte, la Mella, la José Martí, son tiendas de ciudadanos chinos”, afirmó García.

EXPANSIÓN EN OTRAS CIUDADES

El dirigente comercial señaló que un fenómeno similar se registra en Santiago, San Francisco de Macorís y Moca, donde establecimientos tradicionalmente administrados por comerciantes locales han sido ocupados progresivamente por nuevos negocios.

En Santiago, específicamente en las calles Del Sol y 30 de Marzo, García aseguró que cerca del 95 % de los comercios dedicados a la venta de repuestos son operados por ciudadanos chinos.

Explicó que, en numerosos casos, los propietarios dominicanos mantienen la propiedad de los locales, pero optan por alquilarlos a comerciantes chinos, lo que contribuye, a su juicio, a acelerar la transformación de las principales zonas comerciales.

García pidió investigar el predominio de las ventas en efectivo, el cumplimiento de las normas de facturación y comprobantes fiscales, así como la situación laboral de los empleados extranjeros y el cumplimiento de las disposiciones para la contratación de mano de obra extranjera.

RECLAMAN COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Angel Viro, aclaró que el sector empresarial no se opone a la competencia ni a la llegada de nuevos comerciantes, pero reclamó que todos los negocios operen bajo las mismas reglas.

“El comercio local no le molesta y no le preocupa la competencia. Ahora, tiene que ser una competencia sana”, sostuvo.

Viro planteó la necesidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la declaración de mercancías, la facturación, la formalización de empleados y los aportes a la seguridad social.

El empresario manifestó preocupación por la entrada de mercancías que, según afirmó, podrían ser de menor calidad, y defendió la necesidad de fortalecer un mercado en el que los productos dominicanos puedan competir mediante calidad y estándares.

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