Alertan sobre la expansión de negocios chinos en zonas RD

SANTO DOMINGO.- Las arterias comerciales de varias ciudades de República Dominicana registran un aumento de establecimientos operados por ciudadanos chinos, según reportes de prensa divulgados este viernes.
La situación genera preocupación entre dirigentes del comercio dominicano organizado, quienes advierten sobre los efectos negativos que podría tener en los comerciantes tradicionales y reclaman mayor fiscalización de las autoridades, resalta el periódico El Día.
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, en declaraciones para el citado medio puso como ejemplo las avenidas Duarte y Mella, que durante años estuvieron dominadas por establecimientos comerciales dominicanos. Explicó que de 91 establecimientos que pertenecían a comerciantes dominicanos, actualmente solo permanecen siete.
“Ya prácticamente la Duarte, la Mella, la José Martí, son tiendas de ciudadanos chinos”, afirmó García.
EXPANSIÓN EN OTRAS CIUDADES
El dirigente comercial señaló que un fenómeno similar se registra en Santiago, San Francisco de Macorís y Moca, donde establecimientos tradicionalmente administrados por comerciantes locales han sido ocupados progresivamente por nuevos negocios.
En Santiago, específicamente en las calles Del Sol y 30 de Marzo, García aseguró que cerca del 95 % de los comercios dedicados a la venta de repuestos son operados por ciudadanos chinos.
Explicó que, en numerosos casos, los propietarios dominicanos mantienen la propiedad de los locales, pero optan por alquilarlos a comerciantes chinos, lo que contribuye, a su juicio, a acelerar la transformación de las principales zonas comerciales.
García pidió investigar el predominio de las ventas en efectivo, el cumplimiento de las normas de facturación y comprobantes fiscales, así como la situación laboral de los empleados extranjeros y el cumplimiento de las disposiciones para la contratación de mano de obra extranjera.
RECLAMAN COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Angel Viro, aclaró que el sector empresarial no se opone a la competencia ni a la llegada de nuevos comerciantes, pero reclamó que todos los negocios operen bajo las mismas reglas.
“El comercio local no le molesta y no le preocupa la competencia. Ahora, tiene que ser una competencia sana”, sostuvo.
Viro planteó la necesidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la declaración de mercancías, la facturación, la formalización de empleados y los aportes a la seguridad social.
El empresario manifestó preocupación por la entrada de mercancías que, según afirmó, podrían ser de menor calidad, y defendió la necesidad de fortalecer un mercado en el que los productos dominicanos puedan competir mediante calidad y estándares.
of-am-sp
Bueno, es bueno para el PUEBLO que’ hayan ma’s negocios, eso crea fuentes de trabajo y competencia y quie’n gana es el pueblo, porque’ si’ hay competencia LOS PRECIOS TIERNDEN A BAJAR y e e; PUEBLO SE BENREFICIA>. Rafel Rivera- Riverita- Haina- – serier 93
CUAL ES EL PROBLEMA DE LOS CHINOS? SE LO DIRE LOS CORRUPTOS POLITICOS Y COMERCIANTES LES TIENEN MIEDO PORQUE ELLOS DAN MEJORES PRECIOS
no sé o no estoy seguro… que sea el original… único registrado… en la JCE, como… el excelso geopolitólogo… el uasdiano-cominista-fidelista… josé a. ramírez… pero si, es cierto… de los precios… no en la calidad… del producto porque… es bien sabido… de un ejemplo, común… en la vida del dominicano… como este: vaya a una tienda… de repuestos… a comprar, cualquier… utensilio y si no… le preguntan: chino, estadounidense o japonés… por qué tal pregunta?… siempre, el producto… adolece de calidad… por tanto, es más barato… comprendes!…
Pero yo creo que los que están cumpliendo con la ley, pagando sus impuestos, deben de dejarlo trabajar, lo que pasa es que los comerciantes dominicanos son abusadores con los precios, tu va a comprar un pantalón y si tu no da de dos mil pesos en adelante no te lo pone, más sin embargo en la tienda China con esa cantidad te compra un pantalón, una franela y un polocher.
China usa la misma estrategia haitiana, invasión pacifica primero. Los chinos vienen por montones, y nadie se da cuenta, al menos que todos esos negocios pertenezcan a solo unos cuantos, pero lo dudo. No es extraño que los chinos ni siquiera se ven en las calles? Ni en playas, ni parques, ni siquiera se notan en escuelas, ni iglesias? De donde vienen? a quien representan? Y el dinero que usan para comprar y construir o alquilar grandes almacenes?
El gobierno debe investigar mejor la trayectoria del chino, para venir al país. El banco central debe asegurarse de saber la ruta de los millones que usan para compra y construcción de propiedades, si lo depositaron en el banco cómo lo trajeron? Y si construyen y compran al contado con tanto dinero, sin pasar por el banco, algo huele mal y debe investigarse. Es mas, el Dpto. de Investigación debe ir al fondo del asunto. Nadie nota a los chinos porque no se ven por ningún lado, solo en sus negocios, qué esconden? Es una manera del regimen chino invadir… Leer mas »
Señores….es verdad, tenemos otra invación. Se han apoderado de todo.
ENTONCES YA NO SE PUEDE HACER NEGOCIOS?????SOLO LOS NARCO GOBIERNOS Y LA MAFIA DE TRUMP ES LA QUE TIENE QUE VENDEN LOS PRODUCTOS HECHOS EN CHINA???SAUL DEFENDIENDO AL NARCO GOBIERNO MAFIOSO DE DONALD TRUMP QUE NO FABRICAN NI MANUFACTURAN PERO SE SUPLEN DE CHINA….SAUL ES UN IDIOTA MERCENARIO DE LA DESINFORMACION…AHORA EL CUCO SON LOS CHINOS O LA COMPTENTENCIA?????
YO SAUL PLOTA DE SIKA COMO COMUNISTA Y NARCOTRAFICANTE NO APOYO A LOS CHINOS
Demasiado tarde para ablandar habichuelas . En este pais entre las mafias y la corrupciòn han estado aniquilando nuestra economía . Los Chinos saben como truquear a estos funcionarios y políticos corruptos . Los chinos ni respetan las leyes laborales , meten pitises ilegales , se apoderan de calles ya ceras , tiran sus basuras a las calles , venden artìculos sin garantìa ,
evaden impuestos , no dan factura …..y nadie ve eso ? Charlatanes