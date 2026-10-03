Danilo ironiza sobre Abinader por frenar su habilitación presidencial

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SANTO DOMINGO. – El expresidente Danilo Medina ironizó sobre la decisión del presidente Luis Abinader de establecer límites a futuras postulaciones presidenciales y afirmó: “Él prefiere sacarse los dos ojos, con tal de sacarme uno a mí”.

Medina habló durante un encuentro entre dirigentes peledeístas sobre la reforma constitucional aprobada en 2024, que establece nuevas restricciones para las candidaturas presidenciales.

El exmandatario sostuvo que Abinader priorizó impedir un eventual regreso suyo a la Presidencia, incluso a costa de limitar sus propias posibilidades de volver a postularse.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó las disposiciones adoptadas a un interés por evitar que pudiera ser habilitado nuevamente para competir por la Presidencia.

La reforma señala que ningún presidente podrá ejercer el cargo por más de dos períodos constitucionales y que quien haya ocupado la Presidencia durante dos períodos no podrá volver a postularse para ese cargo ni para la Vicepresidencia.

dh/am