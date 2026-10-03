Danilo ironiza sobre Abinader por frenar su habilitación presidencial

SANTO DOMINGO. – El expresidente Danilo Medina ironizó sobre la decisión del presidente Luis Abinader de establecer límites a futuras postulaciones presidenciales y afirmó: “Él prefiere sacarse los dos ojos, con tal de sacarme uno a mí”.
Medina habló durante un encuentro entre dirigentes peledeístas sobre la reforma constitucional aprobada en 2024, que establece nuevas restricciones para las candidaturas presidenciales.
El exmandatario sostuvo que Abinader priorizó impedir un eventual regreso suyo a la Presidencia, incluso a costa de limitar sus propias posibilidades de volver a postularse.
El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó las disposiciones adoptadas a un interés por evitar que pudiera ser habilitado nuevamente para competir por la Presidencia.
La reforma señala que ningún presidente podrá ejercer el cargo por más de dos períodos constitucionales y que quien haya ocupado la Presidencia durante dos períodos no podrá volver a postularse para ese cargo ni para la Vicepresidencia.
dh/am
ABINADER , eso te pasa por ser tan MAMA O , ya ves como tu OJO MOLOGO te paga tu INSULTO AL PUEBLO al darles ILEGALMENTE INDULTO y no cárcel a los dos IRRESPONSABLES sinverguenzas vividores del pueblo Dominicano los cuales son llamados LEONEL y DANILO .
NO deseo que le saques un ojo , si el pueblo desea que consigas MAS evidencias de ILEGALIDAD a estos dos y LOS ENCARCELES quitándoles los BENEFICIOS ILEGALES QUE RECIBEN DEL SUDOR DOMINICANO .
El Capitán Malicia Danilo Medina, que no se vista que no va. Danilo es el genio del mal pues, proviene del Infierno, Es un Demonio que no debe volver a ser Presidente de la República Dominicana, ni tampoco lo debió ser en el pasado. Oh mi Yemaya, quítame lo malo y hechalo en el Mar!