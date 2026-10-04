Una propiedad es mucho más que un certificado de título (OPINION)

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Durante más de tres décadas trabajando en el sector inmobiliario he podido comprobar que muchas personas concentran su atención en un documento cuando hablan de la seguridad de una propiedad: el certificado de título. Y ciertamente es fundamental. Sin embargo, alrededor de cada inmueble existe una historia económica, familiar y documental que no siempre aparece reflejada en ese certificado.

Comprar una casa, un apartamento, un solar, una finca o un local comercial implica mucho más que convertirse en propietario. Detrás de esa adquisición pueden existir contratos, financiamientos, impuestos, mejoras realizadas, seguros, comprobantes de pago, alquileres y compromisos que forman parte de la verdadera historia del inmueble.

Hay una pregunta sencilla que recomiendo hacerse: ¿cuánto conoce tu familia sobre tus propiedades? No me refiero solamente a saber que tienes un apartamento en determinado lugar. Me refiero a conocer cómo fue adquirido, dónde están sus documentos, si existe algún financiamiento pendiente, quién lo administra y qué personas están relacionadas con ese inmueble.

En muchas familias existe una persona alrededor de la cual gira una parte importante de la organización económica. Es quien compra, vende, paga, negocia, conversa con los bancos, cobra alquileres y conoce a los abogados, administradores, inquilinos y asesores. Mientras esa persona está presente, muchas cosas parecen funcionar automáticamente.

Pero hay una realidad sobre la cual pocas veces queremos conversar: ¿qué ocurre cuando falta precisamente esa persona? Su ausencia no representa solamente una pérdida emocional. En determinados hogares puede significar también la ausencia repentina de quien conocía cómo funcionaban las finanzas, las propiedades, los compromisos y buena parte de la organización familiar.

Preguntas

Entonces aparecen preguntas que antes nadie necesitaba hacerse. ¿Dónde están los certificados de título? ¿Qué propiedades están totalmente pagadas? ¿Existe alguna hipoteca? ¿Quién paga alquiler? ¿Hay una propiedad en proceso de venta? ¿Quién tiene las llaves? ¿Qué pagos están pendientes? ¿A qué abogado, banco o asesor debemos llamar?

Incluso pueden existir inversiones que los demás conocen solamente de manera superficial. Quizás saben que existe un solar, pero desconocen exactamente dónde está ubicado. Saben que hay un apartamento alquilado, pero no conocen las condiciones del contrato. O saben que se negociaba una propiedad, pero desconocen cuánto se había pagado y qué faltaba por completar.

También están los proyectos inmobiliarios inconclusos. Una persona puede estar construyendo una vivienda, remodelando un apartamento, pagando una propiedad sobre planos, gestionando un financiamiento o negociando una compraventa. Si solamente ella conoce los detalles, su ausencia puede dejar a la familia frente a obligaciones y derechos que no comprende completamente.

Otro aspecto importante son las propiedades compartidas entre esposos, hermanos, hijos u otros familiares. Saber quién figura legalmente como propietario, qué participación corresponde a cada persona y cuáles documentos respaldan esos derechos puede evitar dificultades. El afecto y la confianza familiar son fundamentales, pero en bienes raíces también necesitamos claridad documental.

Por eso considero que organizar los asuntos inmobiliarios debería formar parte de la administración normal del patrimonio familiar. Un inventario puede identificar cada inmueble, ubicación, documentación, situación financiera, ingresos, gastos recurrentes y contactos relacionados. No significa entregar el control de nuestros bienes, sino evitar que toda la información dependa de una sola persona.

Pero mientras más analizamos este asunto, más evidente resulta que la ausencia de una persona importante va mucho más allá de sus propiedades. Puede ser quien conoce las cuentas, paga determinados servicios, maneja los seguros, conserva documentos personales y sabe cuáles compromisos económicos deben cumplirse cada mes.

Y todavía existe una dimensión más humana. Puede faltar quien resolvía los problemas, orientaba a los hijos, conocía los asuntos cotidianos de la casa o simplemente sabía qué hacer cuando aparecía una dificultad. Hay conocimientos y responsabilidades que nunca aparecen en un certificado de título, pero cuyo valor para una familia puede ser incalculable.

Por eso algunas conversaciones familiares no deberían limitarse al valor de una casa o al lugar donde guardamos un documento. También conviene hablar de responsabilidades, compromisos, información importante, deseos personales y de aquellas cosas que quisiéramos dejar organizadas para evitar que nuestros seres queridos tengan que descubrirlas en momentos especialmente difíciles.

Esto no significa vivir pensando en la ausencia. Significa comprender que proteger a nuestra familia no consiste únicamente en trabajar, producir, comprar propiedades y acumular bienes. También significa procurar que nuestra ausencia no convierta aquello que construimos para protegerlos en una fuente adicional de incertidumbre.

Quizás ahí está la verdadera dimensión de una propiedad. No es solamente una inversión, un lugar donde vivir o un certificado de título. Detrás de ella pueden existir años de trabajo, sacrificios, proyectos y parte de la seguridad futura de una familia. Organizarla, documentarla y compartir la información necesaria también forma parte de protegerla.

Te propongo finalmente un ejercicio: imagina que mañana tú no puedes explicar absolutamente nada. ¿Tu familia sabría qué propiedades existen, dónde están los documentos, cuáles compromisos continúan y a quién acudir? ¿Sabría qué hacer con las demás responsabilidades que hoy dependen de ti? Una propiedad puede tener un certificado de título perfectamente organizado y, sin embargo, una familia desconocer todo lo que existe detrás de él.

Cesarfragoso75@hotmail.com

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