NY: Muere dominicana 75 años tras ser golpeada por sobrino

NUEVA YORK.- Una dominicana de 75 años murió tras ser golpeada presuntamente por su sobrino durante una discusión en su apartamento en El Bronx, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

Carmen Núñez fue declarada muerta en el Hospital Lincoln, del Bronx, a donde había sido trasladada de emergencia alrededor de las 12:45 de la madrugada del sábado.

Las víctima residía en la calle Manida, cerca de la avenida Lafayette, en Hunts Point.

Núñez discutía con su sobrino, de 35 años, cuando este se tornó violento y la golpeó repetidamente contra una pared.

El hombre fue detenido en el lugar. Horas después del hecho, las autoridades aún no habían divulgado su identidad.

TESTIMONIOS DE VECINOS

Una vecina declaró al New York Post que salió al pasillo al escuchar el alboroto y vio al sobrino, identificado como Joshua, con el rostro «cubierto de sangre».

«Nunca lo conocí así. Nunca lo vi beber ni consumir drogas. Lo conocí cuando era pequeño; mis hijos crecieron siendo amigos suyos», dijo la mujer, que prefirió no identificarse.

Aseguró que lo había visto recientemente «feliz y alegre» y que le sorprendió lo ocurrido.

Describió a Núñez como la «madre del edificio» por la cercanía que mantenía con los residentes.

Otra vecina, identificada como Phyllis, quien dijo conocer a la víctima desde hace 25 años, dijo que Núñez «era una persona encantadora. Esto es realmente trágico. Estoy devastada».

Relató que escuchó un pedido de ayuda alrededor de las 12:30 de la madrugada, pero no se levantó. «Si me hubiera levantado, tal vez hubiera sido diferente», afirmó.

«Te daría hasta la camisa que lleva puesta si pudiera ayudarte. Tenía un espíritu maravilloso», agregó.

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