Viuda Jovenel Moise presenta candidatura presidencia de Haití

PUERTO PRINCIPE.- Martine Moise, viuda del expresidente haitiano Jovenel Moise, asesinado en julio de 2021, presentó su candidatura a las primeras elecciones presidenciales que celebrará Haití en más de una década, según la página de inscripción del Consejo Electoral Provisional.

Moise, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre su postulación para los comicios de julio de 2027, figura entre las 33 personas que inscribieron su nombre. Entre ellos están los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, y el ex primer ministro Claude Joseph.

EL MAGNICIDIO

La viuda de Moise resultó herida en el magnicidio de su esposo, quien gobernó el país entre 2017 y 2021. El crimen fue perpetrado por mercenarios colombianos que se hicieron pasar por agentes de la DEA para irrumpir en su vivienda.

El asesinato ahondó la inestabilidad en Haití, que desde entonces ha estado encabezado por una serie de gobiernos de transición que no han logrado hacer frente al avance de bandas armadas y pandillas, que han tomado parte de Puerto Príncipe.

OPERATIVO CONTRA PANDILLAS

En ese contexto, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) anunció la muerte de cinco supuestos pandilleros en una operación en Carrefour Péan, en el departamento de Artibonito, oeste del país, donde «las pandillas habían convertido en bastiones una iglesia y una escuela».

«Las tropas de la GSF despejaron y aseguraron estos lugares y sus alrededores, restableciendo el acceso a lo largo de un corredor fundamental», indicó en un mensaje en redes sociales. Agregó que se desmantelaron barricadas y se incautaron armas.

Afirmó que sus fuerzas trabajan para «restaurar la libertad de circulación, reabrir el acceso a las instituciones públicas y restablecer la presencia del Estado en comunidades que han sufrido años bajo el control de las pandillas», sin que trascendieran las identidades de los sospechosos ni el grupo al que pertenecían.

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