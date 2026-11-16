Kapo debuta en Santo Domingo con su concierto “Afro Rosa Tour»

SANTO DOMINGO.- El cantante colombiano Kapo se presentó por primera vez en Santo Domingo con su gira “Afro Rosa Tour”, en un concierto celebrado en el Óvalo de la Feria Ganadera, donde reunió a seguidores de su propuesta de afrobeat y música urbana tropical.

El artista inició el espectáculo a las 9:35 de la noche con “Imagínate”, acompañado de una banda en vivo y un cuerpo de bailarines.

El repertorio incluyó canciones como “Ruff”, “Carita angelikal”, “Korazong”, “Aloh aloh”, “Passoa”, “Baúl de los recuerdos” y “Playa fría”.

Durante la presentación, el colombiano interactuó con el público y utilizó expresiones propias del habla dominicana, lo que provocó aplausos y risas entre los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “No Cry”, tema que fue coreado por los presentes y estuvo acompañado de muestras de afecto entre los asistentes.

La actuación también incluyó “Owa”, “Ily” y la bachata “Qué pecao”. El concierto concluyó pasadas las 11:00 de la noche con “Bombón”, “X ti”, “Kriminal” y “Cogiendo pareja”.

El espectáculo fue producido por Pav Events y EP.

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