Debaten sobre Haití en evento internacional en El Salvador

San Salvador, 16 nov (Prensa Latina) -Haití será uno de los temas a debate en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia que se celebrará hoy en El Salvador con la asistencia de representantes de 25 naciones.

Hasta el 17 de noviembre líderes políticos, autoridades, gubernamentales, académicos y expertos internacionales, abordaran los desafíos contemporáneos de la gobernanza y transformaciones políticas, económicas y sociales del mundo.

A la cita asiste la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, con una intervención titulada Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional.

Peña hablará también sobre la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití, según el comunicado divulgado por la presidencia de su país.

La víspera, la vicemandataria se reunió con su homólogo salvadoreño, Felix Ulloa, a quien manifestó el interés de su nación en ampliar las relaciones comerciales y las oportunidades de inversión con El Salvador, al tiempo que propuso impulsar encuentros estratégicos con distintos sectores para establecer alianzas que estrechen los vínculos económicos entre ambas naciones.

Durante, la jornada anterior en representación del primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, arribó a El Salvador el titular de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier.

La participación de Pélissier se produce luego que Ulloa anunciara que el premier haitiano visitaría el país y entre otros asuntos dialogarían sobre el futuro de los más de dos mil soldados salvadoreños presentes en esa isla caribeña.

De acuerdo con la oficina del primer ministro la visita de Pélissier forma parte de los esfuerzos para ampliar las relaciones internacionales y promover la cooperación frente a los desafíos que enfrenta el país caribeño.

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