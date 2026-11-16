COE emite alerta verde para ocho provincias por lluvias

SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en alerta verde a ocho provincias del norte y noroeste debido a las lluvias pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) para la tarde y noche de este lunes.

Las provincias en alerta son Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Santiago, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez.

El COE recomendó abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

PRONÓSTICO

El Indomet pronosticó para esta tarde aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Puerto Plata y Espaillat, y otras demarcaciones del noroeste, norte, noreste, valle del Cibao y la zona fronteriza.

Los fenómenos se producirán por el acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal, el calentamiento diurno y orográfico y la incidencia del viento cálido del sureste.

El organismo recomendó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa caribeña y el noreste de la costa atlántica navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

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