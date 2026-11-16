Irán advierte EU que no es Cuba y que no logrará doblegarlo

TEHERAN.- Irán advirtió a Estados Unidos que no es Cuba ni Venezuela y que no conseguirá doblegarlo mediante bloqueos y sanciones económicas, y cuestionó la eficacia de las presiones de Washington, en medio de la guerra y del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

«Irán no es Cuba, a la que se puede someter a un bloqueo, ni Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse», afirmó el viceministro de Exteriores, Kazem Garibabadi, en una entrevista con la televisión estatal la noche del domingo, en referencia a la operación estadounidense que culminó con la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado y a las presiones sobre La Habana.

CUESTIONÓ EFICACIA DE SANCIONES

El diplomático cuestionó la eficacia de la presión económica contra su país, sometido a un cerco naval y a la intensificación de sanciones, incluidas las impuestas a sus aerolíneas en el marco de la operación ‘Paria Económico’, a la que se sumó ‘Puerta de Hierro’, destinada a restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio, con el objetivo de forzar la rendición de Teherán.

Garibabadi sostuvo que Washington no ha logrado sus objetivos, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, defendiera el martes pasado esas acciones al asegurar que las sanciones surten efecto y advertir de que los iraníes «al final tienen que comer».

RESPUESTA A RUBIO

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, denunció las declaraciones de Rubio como una «amenaza abierta y descarada de matar de hambre a los iraníes».

En octubre, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, había reconocido que muchos iraníes tienen dificultades incluso para conseguir «el pan de cada día» debido a la guerra y la incertidumbre.

La economía iraní se ha deteriorado tras casi nueve meses de guerra y el endurecimiento de las sanciones. Registra una inflación interanual de 89%, su PIB se contrajo 10,1% interanual entre el 21 de marzo y el 20 de junio y su moneda ha perdido 66% de su valor frente al dólar desde el estallido del conflicto el 28 de febrero.

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