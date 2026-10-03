Frente de Mujeres Modernas del PRM fortalece liderazgo en SDN

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El Frente de Mujeres Modernas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reorganizó su estructura en Santo Domingo Norte, como parte de un proceso para fortalecer la participación femenina y el trabajo territorial.

La jornada fue encabezada por Julia Drullard, presidenta del frente en la provincia Santo Domingo, siguiendo las orientaciones de la dirección nacional, presidida por Yadira Henríquez.

En el municipio, la estructura quedó encabezada por Dominga Rondón, como presidenta, y Surelis de la Rosa, como secretaria general. También participaron Ysidro Torres, presidente del comité municipal del PRM, y Juan de la Cruz, secretario de Organización.

El encuentro contó con la presencia de la diputada Patricia Núñez y las regidoras Flabia Brazobán, Milagros Paradas y Adalgisa Núñez, además de dirigentes y militantes de distintos sectores.

Durante la actividad se resaltó la importancia de mantener una organización femenina activa y vinculada con las comunidades, así como ampliar la participación de las mujeres en las estructuras partidarias.

Drullard destacó el papel de las dirigentes y militantes en el trabajo territorial y comunitario, al tiempo que llamó a continuar fortaleciendo la organización.

La reestructuración forma parte de un programa que contempla jornadas similares en municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo.

El proceso busca consolidar las estructuras femeninas del PRM y promover una mayor integración de las mujeres en las actividades políticas y comunitarias.

dh/am